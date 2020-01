En gang var det en verdensomspændende kæde med tusindvis af butikker, hvor man kunne leje de nyeste film. I dag skal du en tur på det store internet for at opstøve dem.

Ikke desto mindre eksisterer Blockbuster fortsat i Danmark, hvor de under TDCs brand udlejer film. En fornøjelse, som du nu skal have lidt flere penge op af lommerne for at nyde godt af.

Typisk koster det nemlig 49 kroner at leje en premierefilm hos Blockbuster.

En pris, man indtil nu har kunnet sænke lidt ved at købe et klippekort.

Det har hidtil kostet 99 kroner for tre klip – og dermed tre valgfri film - og det har altså betydet, man kunne spare 33 procent per film.

Men den besparelse stækker Blockbuster nu.

Det skriver en række branchemedier, heriblandt Digital.tv, Flatpanels.dk og Recordere.dk.

Prisen for klippekortet hæves til 129 kroner for tre film, og dermed falder den mulige besparelse til 12 procent.

Det sker fra starten af februar.

Og hvorfor så det?

Overfor Digital.tv lyder forklaringen kort og godt:

Rettighederne til film er blevet dyrere. Derfor stiger priserne også for kunderne.