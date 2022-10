Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er skønt at pakke bilen og smutte i sommerhuset i weekender og ferier – ikke mindst når vejret som nu viser sig fra sine pæne og lune side.

Men danske sommerhusejere kan gå en økonomisk kold tid i møde.

Omkring 140.000 ud af de omkring 200.000 sommerhuse i Danmark har nemlig el som den primære varmekilde.

Og elprisernes himmelflugt kan sammen med en anden ekstraregning gøre sommerhushyggen til en dyr fornøjelse. Det skriver Berlingske.

Beregninger foretaget af Spar Nord og energiselskabet NRGi viser, at de høje elpriser gør det 11.000 kroner dyrere om året at opvarme et gennemsnitligt sommerhus på 80 kvadratmeter, hvis man bruger det i weekender og ferier.

I beregningerne er der taget udgangspunkt i en elpris på i gennemsnit 5,50 kroner pr. kWh sammenholdt med en ‘normal’ elpris på 2,30 kroner pr. kWh.

»Når de stigende priser på energi og dertil ikke mindst inflationen i høj grad kan mærkes i de danske husholdninger, kan en sådan ekstraregning til opvarmning af sommerhuset have stor betydning for en familie,« siger cheføkonom i Spar Nord, Jens Nyholm, til Berlingske.

En del pensionister bor i deres sommerhus hele året, for dem kan ekstraregningen for el løbe op i hele 40.000 kroner.

Elregningen er ikke det eneste, man i øjeblikket kan bekymre sig over som sommerhusejer.

Mange bliver også presset økonomisk af de voldsomme rentestigninger, vi har været vidner til i 2022. Det gælder navnlig de sommerhusejere, der har finansieret sommerhuskøbet med et variabelt forrentet flekslån.

Hvis lånene skulle fornyes lige nu, ville F1-renten ligge på cirka 2,55 procent, F3-renten på cirka 2,93 procent og F5-renten på cirka 3,28 procent.

Det er en kraftig stigning i forhold til de renter på henholdsvis minus 0,23 procent, minus 0,25 procent og 0,3 procent, som de pågældende boligejere har i dag.

Er sommerhuslånet på en million kroner og uden afdrag, har boligejere med F1-lån udsigt til en stigning i den månedlige ydelse på 1.290 kroner, mens ydelsen på et F3-lån stiger med 1.760 kroner og på et F5-lån med 1.650 kroner.

Hver anden sommerhusejer har et variabelt forrentet flekslån, og en gennemsnitlig sommerhusejer, der har finansieret sit sommerhuskøb gennem Nordea Kredit, har en gæld i sommerhuset på omkring 850.000 kroner.