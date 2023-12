Aktier har leveret solide plusser i år, men især én ting kan sende markedet i den gale retning næste år.

En risiko ligger nemlig på lur under aktiemarkedet, og den risiko holder Danmarks største kommercielle pensionskasse, PFA, som har 1,3 mio. kunder, skarpt øje med.

Det er især pensionskassens chefstrateg, Tine Choi, som er opmærksom på, om der er farde på færde på aktiemarkedet. Og den helt store fare er, ifølge pensionskassen, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, ikke sænker renten til foråret.

Markedet forventer nemlig, at Federal Reserve i foråret drejer 180 grader og begynder at sænke renten fire gange fremfor at hæve den. Vendingen kaldes en pivotering, og Tine Choi mener, at markedet nemt kan blive skuffet med så høje forventninger.

»Lige nu er vi drevet af, at markedet tror, der kommer en masse rentenedsættelser allerede fra marts. Og hvis det ikke sker - hvilket jeg ikke tror, det gør - så kan markedet blive skuffet og sende renter op igen. Det kan give negativ stemning på aktiemarkedet,« vurderer Tine Choi.

Hele syv gange siden 2021 har markedet satset på, at der ventede rentenedsættelser lige rundt om hjørnet. Og alle syv gange har markedet taget fejl, betoner chefstrategen, som tørt konstaterer, at »markedet sjældent har ret om Federal Reserve«.

De fejlslagne sats sætter sig i pressede aktier eller stigende renter, og ved det seneste fejlskud blev den 10-årige amerikanske statsrente presset op i et niveau, der sidst var set under finanskrisen.

Derfor er PFA også meget opmærksomme på, om markedet tager fejl denne gang. Selv satser PFA på, at Federal Reserve sænker renten af to omgange med 0,25 procentpoint næste år, hvilket altså er halvdelen af markedets forventninger.

»Det er en risiko, vi ser, og og selvfølgelig tænker vi over, hvad vi skal gøre, hvis det sker. Men vi ligger til, at renten sættes ned i fjerde eller måske slutningen af tredje kvartal næste år,« forklarer Tine Choi.

Skulle det ske, at markedet tager fejl for ottende gang og Federal Reserve holder renten højt foråret ud, så vil PFA ikke nødvendigvis rokere rundt i porteføljen.

»Enten reagerer man på det, fordi det udløser voldsomme kursfald, hvis der også er kommet et nøgletal i den forkerte retning. Og ellers står man igennem det ligesom i september og oktober, hvis det bare er stemningsdrevet - i de tilfælde er udsving på 10 procent helt forventeligt, uden det nødvendigivis fører til omlægninger,« forklarer Tine Choi.

I det store billede så forventer Danmarks største kommercielle pensionskasse, PFA, at aktierne stiger moderat næste år med 5 pct. Det kan du læse mere om her.