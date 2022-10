Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Priserne stiger og stiger.

Men det er de vist ikke færdige med.

Ved årsskiftet går en ny prismodel fra elselskaberne i luften, som de har arbejdet på længe.

Det skriver Finans.dk.

»Ideen bag den nye tarifmodel er, at vi gerne vil give forbrugerne et økonomisk incitament til at sprede elforbruget,« siger Mette Rose Skaksen, viceadministrerende direktør i Green Power Denmark, til mediet.

Tanken bag den nye prismodel er, at elkunder fremover skal betale markant mere, når presset på elnettet er stort, og mindre, når presset på elnettet lavt – som om natten, for eksempel.

Og derfor kan det blive markant dyrere at bruge apparater mellem 17 og 21, for eksempel.

Og det møder da også kritik fra tidligere chef i den danske afdeling af elbørsen Nord Pool, Anders Houmøller.

»Det er jo en ren skrivebordsøvelse,« siger han til Finans og understreger, at det jo ikke får folk til at lave aftensmad klokken 22 i stedet lige pludselig.