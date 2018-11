Tv-kunder hos Boxer og Stofa må fra januar 2019 endnu en gang lægge ryg til prisstigninger på deres tv-pakker. Det bekræfter Boxer og Stofa til B.T.

For kunder hos begge tv-udbydere er det mindst femte år i træk, at de træder ind i det nye år med en ny prisstigning i rygsækken.

»Det er en årlig begivenhed, at priserne stiger. Hvis ikke de forklarer det med dyrere rettigheder, er det eksempelvis kanalflytninger. Uanset hvad ender det sjovt nok altid med, at kunderne skal betale lidt mere,« siger Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, og uddyber:

»De leger en form for kispus med forbrugerne. Man foretager sig forskellige manøvrer, som altid ender med at være i tv-udbydernes egen interesse. Ikke prisfald eller effektiviseringer, men prisstigninger,« siger Martin Salamon.

Stofas prisstigninger Lille pakke: (+20) 2018: 239 kr/md. 2019: 259 kr/md. Mellem pakke: (+25) 2018: 404 kr/md. 2019: 429 kr/md. Stor pakke: (+30) 2018: 569 kr/md. 2019: 599 kr/md.

Hos Boxer, der har knap 250.000 tv-kunder, stiger prisen på fire tv-pakker. Hos Stofa, der har godt 325.000 tv-kunder, stiger prisen på tre tv-pakker.

Begge forklarer, at stigninger i høj grad skyldes, at rettighederne på indholdet er blevet dyrere. En forklaring, der er gået igen de seneste år, når landets tv-udbydere hæver priserne.

Hos Stofa er stigningerne også drevet af, at man rykker rundt på kanaler i pakkerne og tilbyder nye streamingtjenester.

»Tv-udbydere elsker at pakke det ind, som om man får en masse nyt og fantastisk, og så kommer sætningen: men det koster lidt mere,« forklarer Morten Imsgard, analytiker i Sydbank, og uddyber:

Boxers prisstigninger Boxer Flex (+8 – grundbeløb) 2018: 80 kr/md. 2019: 88 kr/md. Boxer Flex 8 (+16) 2018: 376 kr/md. 2019: 392 kr/md. Boxer Max (+30) 2018: 519 kr/md. 2019: 549 kr/md. Boxer Mix: (+20) 2018: 409 kr/md. 2019: 429 kr/md.

»Tv-udbyderne ved godt, at de er inde i en ond spiral. De håber, at de årlige prisstigninger bliver så automatiske, at man vænner kunderne til det,« siger han.

Prisstigningerne kommer, efter YouSee i slutningen af august meldte prisstigninger ud. B.T. kunne i den forbindelse fortælle, at det var ottende år i træk.

Dermed står kunderne med en række tv-udbydere, der hæver priserne år efter år.

»Det kendetegner et marked, hvor selskaberne føler sig trygge. Man kan kun hæve priserne, fordi kunderne føler, at det af den ene eller anden årsag er svært at skifte til et alternativ,« siger Martin Salamon.

Boxer hæver priserne. Foto: Boxer presse

Hos Boxer forklarer administrerende direktør Ulf Lund, at Boxer ikke kommer til at tjene mere på prisstigningerne. Han er uenig i, at kunderne på tv-markedet er fastlåste.

»For hvert år, der går, er det mindre rigtigt. Der er kommet stadig flere muligheder på det her marked,« siger Ulf Lund, der også mener, at kunderne har fået større muligheder for at undgå prisstigninger:

»Vi har frit-valgs-produkter, som gør det muligt at sætte sin egen pakke sammen. Det betyder også, at man kan spare penge. Det er i virkeligheden der, du har løsningen,« forklarer han.

I Stofa mener man fortsat, at forbrugerne får høj værdi for pengene, selvom priserne stiger.

»Vi forbedrer jo de her pakker hvert eneste år. Hvis vi er gode nok til at forklare kunderne, hvor god en deal, man faktisk får med en tv-pakke hos Stofa, så er jeg overbevist om, at kunderne vil mene, at de stadigvæk får en rigtig god pris hos os,« siger Sune Nabe Frederiksen, administrerende direktør i Stofa.