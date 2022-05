Inflationen ramte i april hele 6,7 procent. Det er den højeste stigning i forbrugerpriserne i næsten 40 år.

Til sammenligning lå inflationen i marts på 5,4 procent, som på daværende tidspunkt var det højeste i over 35 år.

Det viser tal fra Danmarks Statistik tirsdag morgen.

Og det er især stigende priser på el, fødevarer, brændstof og gas, der særligt trækker det samlede prisniveau op.

»I næsten et årti har vi vænnet os til en inflation ofte betydeligt under 2 procent, så det rammer danskerne voldsomt hårdt, når priserne stiger, som de gør i øjeblikket,« fortæller Palle Sørensen, der er cheføkonom hos Nykredit.

»Særligt fordi lønningerne ikke følger med inflationen.«

I forlængelse heraf oplyser han, at det er uklart om inflationen er toppet. En usikkerhed, der kan få konsekvenser for ikke bare danskernes privatøkonomi, men for hele samfundet.

»Det kan blive værre før det bliver bedre. Et stop for russisk naturgas kan få inflationen til at brage i vejret, og samtidig have alvorlige konsekvenser for den økonomiske udvikling i både Danmark og resten af EU,« lyder det fra Palle Sørensen.

Inflationstallet fra april 2022 er den største stigning, forbrugerpriserne har taget på et år siden 1984.

For bare et år tilbage (april 2021, red.) var inflationstallet på 1,5 procent. Ifølge Danmarks Statistik er varer også i gennemsnit steget 10,3 procent det seneste år.

»Krigen har fået priserne på råvarer, fødevarer og energi til stige endnu mere. Priser som i forvejen var historisk høje. Det er på mange måder den perfekte storm, der rammer i øjeblikket,« lyder det fra Palle Sørensen.

»Sidste år skabte den globale genopretning efter pandemiens tidlige faser stor efterspørgsel, og samtidig var forsyningskæderne voldsomt pressede, hvilket gjorde for eksempel fragt uhørt dyrt. Læg dertil lokale nedlukninger, ekspansiv penge- og finanspolitik, og mangel på særlige komponenter, herunder mikrochip, og så han man opskriften på meget høj inflation.«

Og ikke nok med det, er vi yderligere ramt af udbudschok, da Rusland er storproducent af både hvede, metaller og energiprodukter, fortæller han.

