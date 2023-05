Der bliver tryk på kedlerne, når danskerne om et par dage drager på Kristi himmelfartsferie.

Faktisk så meget, at Københavns Lufthavn kigger ind i den største rejsedag i lufthavnen siden før coronapandemien i 2019.

Det oplyser pressechefen i Københavns Lufthavn, Lise Agerley, til B.T.

Den store rejsedag bliver søndag med over 90.000 rejsende, som enten letter eller lander fra Københavns Lufthavn. Også onsdag og torsdag bliver i den høje passagerende med 76.000 rejsende begge dage.

»Det bliver virkelig travlt,« understreger Lisa Agerley, der under normale omstændigheder ikke ville frygte en travl arbejdsdag. Men hun ser frem mod dagene med en voldsom bekymring:

»Vi håber, Naviair får styr på situationen, så vi undgår forsinkelser og aflysninger. Men vi indrømmer gerne, at vi er bekymrede. Og derfor håber vi, at Naviair sætter så mange på arbejde, så vi kan håndtere situationen nogenlunde. Men det er vores bekymring,« siger Lise Agerley.

Bekymringen bunder i den aktuelle flyvelederkonflikt.

Naviair har mangel på flyveledere, hvilket igennem en længere periode har skabt forsinkelser og aflysninger i Københavns Lufthavn. En flyveleder overvåger og dirigerer lufttrafikken.

Og nu afventer Københavns Lufthavn en Kristi himmelfart-melding fra Naviair:

»Normalt er det os, som orienterer Naviair med antal afgange og ankomst. Men det er der vendt op og ned på.«

»Nu er det dem, som melder, hvor mange de møder ind. Og så må vi tilrettelægge os efter det. Derfor er vi bekymrede for, hvilken situation vi kigger ind i.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Naviair. Indtil videre uden held, men i en pressemeddelelse tirsdag oplyser Naviair, at man flytter flyveledere fra Roskilde Lufthavn til Københavns Lufthavn for at imødegå manglen på flyveledere.

Ud over lufthavnen forventer også Vejdirektoratet, at Kristi himmelfartsferien bliver tætpakket.

»Vi forventer, at mange vil benytte den forlængede weekend til at sætte kurs mod sommerhusområderne. Derfor kan der i perioder opstå tæt trafik og forlænget rejsetid på nogle strækninger,« oplyser de.

Hos DSB forventer man dog ikke samme trængsel som i lufthavnen og på vejene. Til gengæld skal man forvente en forlænget rejsetid, siger informationschef Tony Bispeskov til B.T.:

»Når der er ferie, falder antallet af passagerer, fordi de sædvanlige pendlere holder fri. Og så får vi også mere plads i togene.«

»Men Banedanmark udfører et sporarbejde, og det kommer de også til at gøre i Kristi himmelfartsferien. Hvor omfattende den forlængede rejsetid bliver, afhænger af antallet af rejser, mens der arbejdes på sporene. Det er en lidt flydende størrelse, som også afhænger af tidspunktet på dagen,« siger Tony Bispeskov.

Han kan dog ikke afvise, at nogle tog vil være mere fyldte end andre:

»Vi har en åben billetstruktur, hvor man også kan køre med rejsekort. I nogle situationer kan det derfor være vanskeligt at vide, om vi har den rette mængde vogne på toget. Derfor kan der være nogle tog, hvor mange er med.«

Hvis man vil være sikker på at sidde ned – eksempelvis på en længere tur – opfordrer han til at købe en pladsbillet.