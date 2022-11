Lyt til artiklen

En gruppe af boligejere har særlig grund til at vende mundvigende nedad, når de efter nytår skal se på bankkontoen.

Det drejer sig om boligejerne med fleksibelt lån.

Helt konkret står de cirka 13.000 boligejere, der skal have ny rente på deres såkaldte tilpasningslån hos Totalkredit fra nytår, til det værste rentesmæk nogensinde.

Det viser de første resultater fra Totalkredits renteauktioner, der løber frem til på tirsdag i næste uge.

Sådan stiger renten Med et F-kort lån får du en lav rente og dermed en lav ydelse i forhold til et fastforrentet lån - men med risiko for at renten og dermed ydelsen stiger, når renten tilpasses hvert halve år.

F1-lån rentetilpasses årligt, F3-lån hvert tredje år og ved F5-lånet rentetilpasses lånet hvert femte år.

Lige nu er renterne på kort tid steget meget, og derfor rammes de boligejere, der skal have tilpasset deres lån særligt hårdt.

»Både F1, F3 og F5 ser ud til at få den højeste stigning i nogensinde, og det vidner om, hvor markant et skift vi har set på rentemarkederne i år. Vi når op på det højeste niveau for renterne i over 12 år,« siger Sune Malthe-Thagaard, der er chefanalytiker i Totalkredit.

For boligejere med afdragsfrie F5-lån vil ydelsen stige med hele 44.000 kroner om året for en familie i et typisk hus til 2,5 millioner kroner.

Og det er, efter skatten er betalt.

Ikke nok med at renterne stiger markant og tynger i husholdningsbudgettet, så er der også udfordringer fra andre kanter.

»Rentestigningerne kommer oven i de store prisstigninger, vi har set, hvor varme- og elregningerne stiger kraftigt for mange, og det er blevet dyrere at købe ind,« siger Sune Malthe-Thagaard og tilføjer:

»Har du så også gasfyr, så kommer der også en stor ekstraregning her. Så er du rigtig uheldig, hvor du rammes af mange ekstraregningerne på én gang, så bliver det rigtigt dyrt.«

Han opfordrer også de ramte boligjere folk til at huske på, at højere renter betyder større skattefradrag af ens lån.

»Det er vigtigt at huske at ændre i forskudsopgørelsen for næste år, så du betaler den rigtige skat. Når du får flere renteudgifter, kan du trække det fra i skat, hvilket betyder, at du får mere udbetalt om måneden af din løn,« siger konsulenten hos Totalkredit.

Har du nogen særlige råd til de boligere med fleksible lån?

»Min anbefaling er at tale med sin bankrådgiver om, hvad der er bedst at gøre, når ens F-lån udløber,« siger han.