Det er ikke kun på musikscenen, at hele Danmarks popstjerne Medina har slået sine folder - hun har også af flere omgange haft sin gang på det danske boligmarked.

Som da hun i 2017 solgte sit rækkehus i den populære københavnske bydel; Islands Brygge efter at have købt det blot to år forinden som et projektbyggeri. Salget resulterede i en gevinst på 2,7 millioner kroner til pop-dronningen. Og nu kan de nye ejere måske gøre kunsten efter.

Rækkehuset er nemlig lige kommet på markedet igen - det oplyser boligsitet Boliga.dk.

Som man måske havde forventet, er sangerindens tidligere bolig ikke et hvilket som helst rækkehus. Ejendomsmæglerfirmaet bag salget, Paulun Bolig, beskriver det som et enestående rækkehus til en velhavende køber.

Den næsten 270 kvadratmeter store bolig spreder sig over flere etager og fem værelser med højt til loftet og rene, moderne linjer.

Der følger også en gårdhave til rækkehuset, hvor der selvfølgelig er blevet plads til en privat svømmepøl.

Tredje dyreste

For at blive den nye ejer af rækkehus, svømmepøl og måske en smule stjernestøv, skal du finde 17.995.000 millioner kroner, som er det boligen er udbudt til salg for.

Det gør det ifølge oplysninger fra Boliga.dk til det tredje dyreste rækkehus, der lige nu er til salg i landet.

Prisen er således kun overgået af et rækkehus i Københavns indre by på 280 kvadratmeter, der er til salg for 19,9 millioner kroner - samt et enderækkehus på 334 kvadratmeter i Svanemøllekvarteret i København Ø, der koster lige knap 21 millioner kroner.

Tidligere har sangfuglen Medina solgt sin ungdomslejlighed på Jægergårdsgade i Aarhus, som hun ejede mellem 2011 og 2015.

Derudover har hun boet i en penthouselejlighed på Halmtorvet i København, en stor gård i Nordsjælland og det luksuriøse lejlighedshotel Stay Copenhagen - også på Islands Brygge.

Se Medinas gamle luksusrækkehus her