Januar er højsæson for slankekure. Nogen går skridtet videre og dropper alkoholen i årets første måned.

'Hvid januar' kaldes trenden. Den franske mesterkok Alain Ducasse opfordrer dig imidlertid til noget helt andet.

Som vinelsker er han en indædt modstander af 'hvid januar'-trenden.

»Jeg har bemærket den trend, men jeg vil hverken se eller høre om den – jeg er imod den,« siger Alain Ducasse til nyhedsbureauet AFP ifølge The Guardian.

Som modspil opfordrer 63-årige Ducasse dig til at drikke mere alkohol. Ikke mindre.

Lyder det som et smart salgstrick fra en mand, som tjener penge på at sælge dyre vine til gæsterne på sine gourmetrestauranter? Måske. Men Ducasse har tænkt sig at sætte handling bag ordene.

Han har således planer om at sænke prisen på vinen på flere af sine 25 gourmet-restauranter rundt om i verden. I bestræbelserne på at få kunderne til at drikke vin i stride strømme er det især prisen på hele flasker, han vil sætte ned. Hvor meget priserne sænkes oplyser han dog ikke.

Alain Ducass ejer blandt andet den trestjernede Michelin-restaurant på luksushotellet The Dorchester i London.