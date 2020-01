YouSee-kunder med bland selv-produkter har siden nytår været ramt af tekniske problemer, så de ikke kan få erstattet de 11 Discovery-kanaler, YouSee har slukket for.

Situationen har fået adskillige rasende kunder til at kræve kompensation fra YouSee på udbyderens Facebook-side. Og det krav bakker Forbrugerrådet Tænk op om.

»Nu må YouSee simpelthen tage sig sammen og få styr på det her,« siger Martin Salamon, cheføkonom ved Forbrugerrådet Tænk:

»Først forringer man kundernes produkter ved at fjerne kanaler, og så gør man det endnu værre ved at klumpe rundt i det på den her måde. Man gør det dårligere ad flere omgange. Kunderne bør kunne forvente, at YouSee har bedre styr på situationen.«

Martin Salamon mener, at YouSee ganske enkelt må til lommerne for at rette op på den 'misere', Danmarks største tv-udbyder har skabt.

»Selvfølgelig skal der ske en eller anden form for kompensation. Når YouSee får styr på det her, så har de masser af mulighed for at give kunderne en kompensation, der kan mærkes – og selvfølgelig også en undskyldning,« siger Martin Salamon.

Han har et par bud på, hvad YouSee kan betale for ulejligheden:

»Det kan både være en direkte økonomisk kompensation i form af et nedslag i prisen. Men det kan også være ved at stille ekstra tjenester eller kanaler til rådighed i en periode uden omkostninger for kunderne.«

Hos YouSee ser det dog ikke umiddelbart ud til, at direktør Jacob Mortensen er klar til at betale ved kasse et.

Han skriver følgende i en e-mail til B.T.:

'Lige nu er vores vigtigste prioritet at få Bland Selv-shoppen åbnet igen,' skriver han:

'Vi beklager, at man på grund af en teknisk fejl ikke kan skifte indhold i Bland Selv-pakkerne, men det giver på nuværende tidspunkt ikke anledning til kompensation.'