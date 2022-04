Kød, smør og andre dagligvarer stiger med rekordfart i supermarkedet, og mange får åndenød, når de kigger op på benzinstanderen og ser, hvad det har kostet at tanke bilen.

Inflationen ramte i marts rekordhøje 5,4 procent, og forbrugertilliden er banket helt i bund. Vi skal helt tilbage til fattigfirserne for at finde lige så pessimistiske danske forbrugere som nu.

Det dystre syn på egen økonomi smitter direkte af på mange danskeres sommerferie i år.

Hver tiende dansker må helt droppe at tage på sommerferie, mens lige så mange må tage på en billigere sommerferie, end de havde forestillet sig.

Det viser en undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har foretaget for B.T.

»Hvis man ikke havde så meget luft i økonomien i forvejen, kan de stigende energi- og fødevarepriser virkelig mærkes,« siger Louise Aggerstrøm Hansen, chefanalytiker og privatøkonom i Danske Bank, og tilføjer:

»For nogle vil det betyde, at de må droppe sommerferien i år.«

En helt almindelig børnefamilie med to børn og to gennemsnitlige indtægter skal på grund af den rekordhøje inflation i år betale over 20.000 kroner mere for de samme varer og tjenester som sidste år.

Om undersøgelsen Inflationen steg i februar i år til rekordhøje 4,8 procent. Hvilken indflydelse har de stigende priser på dit forbrug? Du kan markere flere svar. Jeg må droppe at tage på sommerferie i år, da jeg ikke har råd: 10 procent

Jeg må tage på en billigere sommerferie, end jeg ellers havde forestillet mig: 9 procent Kilde: YouGov for B.T. Undersøgelsen er baseret på interview med 1.241 repræsentativt udvalgte personer over 18 år fra YouGov Panelet i perioden 8. - 11. april 2022. Stikprøven er repræsentativ på køn, alder, geografi, samt stemmeafgivelse ved valget den 5. juni 2019. Den maksimale usikkerhed i undersøgelsen er +/- 2,8% (procentpoint).

Lønningerne er slet ikke fulgt med i samme tempo, og det betyder, at den gennemsnitlige danske families forbrugsmuligheder er blevet udhulet ganske betragteligt.

Alligevel melder rejsebureauer om salgsrekorder på førpandemisk niveau.

Det bakkes op af tal fra Danske Bank, der viser, at salget af flybilletter steg med 18 procent hen over påsken sammenlignet med samme periode i 2019, før coronakrisen lammede rejsebranchen.

»Mange danskere har et opsparet rejsebehov, og sommerferien er noget, som mange gerne vil undgå at skære væk efter en periode med corona, hvor mange ikke har været ude at rejse. Sommerferien handler for mange om livskvalitet. Folk vil hellere spare på nyt tøj eller vente med at købe en ny mobiltelefon for at kunne komme ud at rejse til sommer,« siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Priserne er ikke kun steget herhjemme. I Spanien ramte inflationen næsten 10 procent i marts.

Det er ikke blot herhjemme, at pengene ikke rækker så langt, som de har gjort. Danske ferierejsende skal også være opmærksomme på, at priserne er steget ganske mærkbart, når de lander på kendte rejsemål i Middelhavsområdet.

I Spanien ramte inflationen nemlig hele 9,8 procent i marts sammenlignet med samme måned i fjor. I Grækenland steg forbrugerpriserne med 8,9 procent og i Italien med 6,5 procent.

Restaurantbesøgene på Mallorca eller taxituren fra lufthavnen til hotellet i Grækenland til sommer bliver altså mærkbart dyrere end sidste år.

Hører man til dem, der må blive hjemme i år af økonomiske årsager, skal man hverken fortvivle eller skamme sig, fastslår den uafhængige forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen.

Gode råd og ideer til en staycation i Danmark Læg en plan for feriedagene, så de ikke går op i røg. Skriv ned, hvad I skal lave hver dag. Lad alle i familien bestemme, hvad I skal lave en dag. Læg både planer for, hvad I vil lave, når solen skinner, og når der er regnvejrsdage. Det kan I lave: Tag på stranden eller i skoven med madkurv og fyldt termokande med kaffe.

Vær turist i din egen by og lokalområde. Der er helt sikkert spændende steder, I ikke har været før.

Deltag i gratis kultur- og sportsaktiviteter for børn og voksne i din kommune.

Book en gratis shelterplads i den danske natur på Naturstyrelsens hjemmeside.

Tag en overnatning eller to i telt på en campingplads. Det er ikke så dyrt.

Inviter jer selv på besøg og måske til en enkelt overnatning i nogle venner eller families sommerhus. Måske kan I låne sommerhuset nogle dage, hvis de alligevel ikke skal bruge det.

Tag på cykelture.

Lav en regnvejrs-spilledag.

Hvis I skal ud af spise ud en dag, så book bord til en frokost. Det er typisk billigere end om aftenen. Kilde: Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen.

Der er nemlig tonsvis af muligheder for at holde en god og indholdsrig staycation med base i hjemmet og med masser af udflugter i det danske sommerland, siger hun:

»Det handler om at lægge en plan for, hvad man vil bruge feriedagene på, så de ikke bare går op i at sove længe. I ferien er der tid til alle de ting, man ikke kan nå i hverdagen. Det handler om at få det bedste ud af hver eneste dag.«