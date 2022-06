Lyt til artiklen

Hvis du troede, at kulørte tilbudsaviser, der flere gange om ugen dumper uanmeldt ind af brevsprækken hørte fortiden til, så kan du godt tro om igen.

For det seneste år er interessen for supermarkedernes tilbudsaviser nemlig steget.

»I takt med, at dagligvarepriserne flyver i vejret, stiger værdien af tilbudsaviser også. Tilbudsaviserne er ikke bare et medie, man bruger til at scanne efter luksusvarer og slagtilbud. I stedet skal de ses som kompas, der kan præge hvor man handler sine varer,« siger Lasse Ingemann Brodt, der er direktør for FK Distribution, der omdeler reklamer, og hjemmesiden minetilbud.dk, hvor tilbudsaviser kan læses online.

Det er særligt nordjyder, der er glade for at jage tilbud på dagligvarerne. Regionen er med 57 procent den landsdel, hvor flest husstande modtager fysiske reklamer.

Kigger man nærmere på regionens største kommune – og landets tredjestørste – Aalborg, så er der siden juni sidste år kommet 1.000 nye ja-tak til reklamer husstande.

Hvis man har tid til at kigge tilbudsaviser igennem, så er der ifølge direktøren, mange penge at spare. Op mod 25 procent, vurderer han.

Tilbudsaviser har ellers for nylig været udsat for kritik. Tilbage i februar var Dansk Industri, butikskæder og miljøorganisationer ude med en fælles opfordring til regeringen om at lave ‘nej tak til reklamer’-ordningen om til en ‘ja tak’-ordning, så man aktivt skal tilmelde sig for at modtage reklamer i postkasser og brevsprækker.

Årsagen var, at man ønskede at nedbringe mængden af affald.

Men udover at give forbrugeren et overblik over, hvor dagligvarer kan erhverves billigst, så bidrager tilbudsaviserne, ifølge direktøren for FK Distribution, også til at styrke konkurrencen mellem supermarkeder.

»Dagligvarehandlen kan nemlig bruge tilbudsaviserne til at konkurrere på livet løs, og når forbrugerne i højere grad planlægger deres indkøbstur efter ugens gode tilbud, er deres betydning kun blevet større. Det sikrer lavere priser, som i sidste ende er til gavn for forbrugerne,« slutter han.

Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistiks forbrugerindeks er prisen på daglivarer steget med 7,4 procent, mens prisen på mange populære varer som hakket oksekød, pasta og mælk er steget med op mod 25 procent.