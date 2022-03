Står du og skal bestille flybilletter til sommerferien, er det en god idé at læse med her.

For invasionen i Ukraine har givet de højeste oliepriser i 14 år, og det vil også ramme priserne på flybrændstof.

Emirates, Japan Airlines og AirAsia er blandt de store luftfartsselskaber, der har indført tillæg på deres billetter for at dække de høje omkostninger til brændstof.

Og prisstigningerne kan også komme til at ramme danskere, som er på udkig efter flybilletter til sommer. Det fortæller luftfartsekspert og redaktør på mediet Check-in Ole Kirchert Christensen til B.T.

»Der er ingen tvivl om, at hvis priserne på brændsel bliver liggende på det høje niveau, så vil der 100 procent komme stigning.«

Ifølge Ole Kirchert Christensen har flyselskaber som SAS og Norwegian ikke prissikret brændstof, og de vil derfor være nødt til at smide 10 procent oveni deres priser, hvis stigningerne fortsætter.

Derimod ser situationen anderledes ud hos andre flyselskaber – som eksempelvis Ryan Air.

»Ryan Air har sikret sig priser på forhånd. Derfor kan de nok holde det lave prisniveau. Dem, der ikke har sikret, sidder med den store lommeregner,« siger Ole Kirchert Christensen.

Johan NILSSON / TT NYHETSBYRÅN / TT News Agency / AFP Foto: Johan NILSSON Vis mere Johan NILSSON / TT NYHETSBYRÅN / TT News Agency / AFP Foto: Johan NILSSON

Selvom ingen kan spå om, hvor længe konflikten i Ukraine kommer til at vare, eller hvorvidt den høje himmelflugt i oliepriserne fortsætter, så er luftfartsekspertens vurdering, at man skal købe flybilletter nu, inden de kan risikere at stige i pris.

Også hos rejseselskabet TUI og flyselskaberne Norwegian og SAS er der usikkerhed om, hvorvidt brændstofpriserne kommer til at påvirke dem. De opfordrer derfor også til at købe nu.

»Hvis der kommer stigende flypriser, så er det klart, at det gælder for alle,« forklarer Andreas Hjørnholm, der kommunikationschef i Norwegian Danmark.

»Vi er påvirkede af andre billetpriser, da vi går efter at være billigst. Så hvis priserne stiger hos andre, stiger de også hos os.«

Hos TUI lyder meldingen, at de ikke har et decideret brændstoftillæg. Dog ændrer deres priser sig hele tiden, og når prisen på brændstof stiger, gør priserne på deres rejser det samme.

»Mit bedste råd er derfor, at man bestiller sin rejse nu,« siger kommunikationschef i TUI Danmark Mikkel Hansen.

»Vi ser allerede, at mange danskere gør lige netop det. Sidste uge mod ugen før havde vi 50 procent flere bestillinger, så der er godt gang i rejsesalget i disse dage. Vi ser frem mod en sommersæson, som ligner den, vi havde i 2019 – altså før corona.«

Heller ikke hos SAS har man prissikret brændstof, men selvom de ikke melder om udsigt til prisstigninger, som situationen ser ud nu, kan det hurtigt ændre sig.

»Billetpriserne er som altid sat dynamisk og vil afspejle de aktuelle forhold. Ligesom i resten af samfundet lige nu oplever vi nu højere omkostninger, og SAS er ingen undtagelse – vi bliver nødt til at tilpasse os efter situationen. Vi bliver nødt til at tilpasse os efter situationen. Der er dog ingen planer om at tilføje tillæg på nuværende tidspunkt. At vi har moderniseret vores fly og nu flyver med mere brændstofeffektive fly er en positiv faktor.«