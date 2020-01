Det går godt på det danske boligmarked - særligt når det gælder hr. og fru Danmarks foretrukne boligform: huset.

I 2019 steg de gennemsnitlige kvadratmeterpriser på solgte villaer med lige over en procent på landsplan samtidig med at salgstiderne faldt med nogle dage, men hvis man går dybere ned, er der særligt en gruppe kommuner, hvor det er gået særligt godt.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Der er nemlig en klar vinder, hvis man ser på, hvor i landet køberne har været villige til at bruge flere penge på et huskøb end tidligere - og det er i de såkaldte yderkommuner, som for eksempel Morsø, Bornholm eller Syddjurs Kommune.

Her er kvadratmeterpriserne på de solgte villaer og rækkehuse steget med hele tre procent i forhold til 2018.

Til sammenligning er priserne steget omkring to procent i bykommunerne som Aalborg, Frederiksberg eller Skander og knap halvanden procent i de mellemstore kommuner - for eksempel Ringsted eller Slagelse og til sidst en procent i landkommuner som Viborg eller Vordingborg.

Bytteforholdet trækker i huskøberne

At yderkommunerne har det godt, er ikke noget der overrasker boligøkonom Lise Nytoft, der er chefanalytiker og boligøkonom hos Nordea Kredit:

»Overordnet går det godt på boligmarkedet langt de fleste steder -og så er der nogen, der har fået ekstra rygvind. I dette tilfælde er det de såkaldte yderkommuner,« siger hun til Boliga.dk.

»Hvor man i en årrække så priserne stige mere i de store og mellemstore byer end længere ude i landet, så betyder bytteforholdet - og hvad man kan få pengene mere for de unge nu, når de skal købe bolig. Og hvis de ovenikøbet er vokset op udenfor byerne og har venner og familie i området, så kan beslutningen om at købe i et bestemt område blive ekstranem.«

En af de yderkommuner, hvor priserne er steget, mest er Langeland: Her spenderede sidste års købere omkring 17 procent mere pr. kvadratmeter end i 2018.

Men med en gennemsnitlig salgskvadratmeterpris på 6.200 kroner i 2019 - en af de laveste i landet - skal man stadig ikke give meget mere end 680.000 kroner for et gennemsnitligt hus på 110 kvadratmeter.

Stærkt boligmarked

Selvom yderkommunerne var de store vindere i 2019, er det ikke sikkert, at det fortsætter sådan, men fortsætter den fremgang, landet i øjeblikket befinder sig i, tegner det ifølge Lise Nytoft Bergmann også ganske lyst for 2020.

»Vi kommer til at se et boligmarked med meget lave renter, og der er ikke udsigt til yderligere reguleringer, samtidig med at boligskatterne holder sig nogenlunde i ro, men det at købe bolig er ikke kun ren økonomi, det er også en mavefornemmelse, og når det går godt på arbejdsmarkedet, så smitter den optimisme af på boligmarkedet,« siger hun til Boliga.dk.

Hvis du vil købe et hus i en af yderkommunerne, skal du give omkring 986.700 kroner, som er det husene i gennemsnit blev solgt for i den kommunetype i 2019.

I landkommunerne gav køberne lige over 1,4 millioner kroner, i mellemkommuner skulle der knap to millioner kroner til og i bykommuner blev et gennemsnitligt hus handlet til omtrent 3,5 millioner kroner.

Se de gennemsnitlige kvadratmeterpriser i din kommune her.