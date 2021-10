»Jeg spiser kold mad for ikke at tænde min ovn. Min opvaskemaskine bruger jeg én gang om ugen, og jeg tænder den om natten, for det er billigere«.

Sådan siger 65-årige Linda, der selv har kontaktet B.T., efter vi i de seneste uger har skrevet om stigende energipriser. Hun ønsker at være anonym.

De stigende energipriser rammer personer som Linda, der har lav indkomst, hårdt. Og hvis vinteren i Europa og Rusland bliver ekstra kold, kan priserne blive endnu højere, skriver Ældre Sagen i en pressemeddelelse.

»I Ældre Sagen har vi allerede modtaget henvendelser fra medlemmer, der oplever, at energiregningerne er steget og er bekymrede for deres økonomi vinteren over,« siger Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen.

Særligt folkepensionister, der ikke har meget andet end folkepensionen at leve for, risikerer at blive hårdt ramt af de kraftige prisstigninger, skriver Ældre Sagen.

Det varer endnu et par år, inden Linda kan kalde sig selv for folkepensionist.

Hun er på grund af sygdom lige nu på kontanthjælp, hvilket betyder, at hun har en indtægt på 8800 kroner om måneden plus 750 kroner i boligsikring og 600 kroner i særlig støtte.

»Jeg tør ikke tænde for noget. Det er slet ikke sjovt at være i den situation,« siger hun.

Hun plejer normalt at betale omkring 700 kroner i kvartalet, men den seneste regning lød på 1500 kroner. Det fik hende til at kontakte elselskabet, da hun troede, der var tale om en fejl.

»Jeg var lidt i chok. Men da jeg ringede derind, fik jeg bare at vide, at priserne var steget,« siger hun.

Ifølge Dansk Energi kan en gennemsnitsfamilie forvente en ekstra elregning på 3-400 kroner om måneden. Og hvis man har et gasfyr, kan den ekstra varmeregning meget vel løbe op på 1.000 kroner om måneden.

Derfor er der også brug for, at politikerne allerede nu tager fat i problemet og finder en måde at holde hånden under dem, der kan komme i klemme pga. de høje energipriser, mener Ældre Sagen.

Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældresagen. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældresagen. Foto: Niels Ahlmann Olesen

De foreslår for eksempel, at politikerne opjusterer varmetillægget eller den grønne check.

»Vi vil opfordre politikerne til at se på problemet med det samme og komme med en løsning. En tilkendegivelse fra regeringen om, at en løsning er på vej for de hårdest ramte, vil give større tryghed i denne situation,« siger Bjarne Hastrup.

Linda har fundet mere varmt tøj frem fra skabet, så hun kan holde varmen, nu hun ikke vil tænde for varmen.

Hun håber på, at Ældre Sagen kommer igennem med deres forslag.