En fyldt ble på spisebordet? Nej vel!

Normalt er der et skarpt skel mellem toiletter og køkkener, men tilsyneladende sker der noget – i hvert fald for nogle mennesker – når de stiger ombord på et fly.

Den argentinske stewardesse Barbara Bacilieri har afsløret nogle af de klammeste ting, som folk gør, når de er ude at flyve.

Med hele 3,8 millioner følgere på det sociale medie TikTok er hun en af de mest kendte stewardesser i verden, skriver den britiske avis Daily Mail.

Nu har hun chokeret sine mange følgere ved på sin profil at afsløre nogle af de ting, hun har oplevet, passagerer gør, mens de er ombord på fly.

»Jeg har set noget grusomt! Passagerer skifter bleer på deres børn på klapbordet,« skriver hun og fortsætter med en klar opfordring:

»Vær søde ikke at gøre det! Det er der, passagerer spiser, drikker og nogle gange læner deres hoved, når de sover,« skriver hun.

Stewardessen understreger også, at det ikke er tilladt at skylde en brugt ble ud i flyets toilet, og forældre skal også lade være med at stikke kabinepersonalet en lorteble, når de samler skrald ind.

Ikke overraskende er hendes følgere enige i, at det er ulækkert.

Hendes video på TikTok er blevet set mere end 155.000 gange og har fået hundredvis af kommentarer.