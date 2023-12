Det har været med brug af gloser som »nedsmeltning« og »uanstændigt«, at to professorer her i december har langet hårdt ud efter supermarkedernes - og især Rema 1000s - enormt lave priser på flæskesteg.

Men nu går to eksperter i rette med kritikken og kalder den både »hysterisk« og »besynderlig«.

I første omgang var det Mogens Bjerre, lektor på CBS, der kaldte priskrigen »en kollektiv nedsmeltning« blandt supermarkederne, som intet har med dyrevelfærd eller kvalitet at gøre.

Så var det Peter Sandøe, professor i biokemi på Københavns Universitet, som kaldte prisen for flæskesteg »uanstændigt lav«, og undrede sig over sammenhængen mellem Rema 1000s erklærede mål om at arbejde for bedre dyrevelfærd og de meget lave priser på flæskesteg.

Peter Sandøe opfordrede til, at dagligvarebranchen ud fra et etisk synspunkt holder op med at føre så aggressive priskampagner på flæskesteg.

Lars Christensen, økonom, som er tilknyttet CBS, har svært ved at se logikken.

»Det er en besynderlig kobling at lave, at dyrevelfærd og priser på den måde hænger sammen. Dyrevelfærden bliver vel hverken bedre eller dårligere af, at prisen for flæskesteg er sat ned. Prisen afspejler udbud og efterspørgsel,« siger Lars Christensen til B.T.:

»Noget af det, vi har set på fødevarersiden, er, at energiindholdet i produktionen var blevet relativt høj, og det har trukket priserne op. Nu kan vi se, at priserne på svin er faldet. Det må vi som forbrugere glæde os over.«

Bruno Christensen, som har beskæftiget sig med detailhandel gennem flere årtier, siger følgende om kritikken:

»Jeg synes, det er hysterisk at sige, at lave priser på flæskesteg går ud over dyrevelfærden. Det kan jeg ikke se, skulle være tilfældet,« siger Bruno Christensen:

»Vi ser de her priskrige på julevarer hvert år. Det er en simpel markedsmekanisme. Flere supermarkeder har haft et svært 2023. Det vil de gerne rette op på, og det gør de så med lave priser for at få kunderne i butikken.«

Bruno Christensen vurderer, at de synspunkter, Mogens Bjerre og Peter Sandøe fremfører, ligger meget langt fra konsensus blandt forbrugerne.

»Langt de fleste forbrugere jubler bare over, at de kan få varerne til en lav pris,« siger Bruno Christensen.

Peter Sandøe, professor i biokemi på Københavns Universitet, anerkender de synspunkter, Lars Christensen og Bruno Christensen fremfører.

»De synspunkter kender jeg ganske udmærket, og jeg har intet imod, at folk får noget billig mad. Det ville da være mærkeligt at have noget imod det,« siger Peter Sandøe:

»Men min pointe er, at man vænner forbrugerne til at købe billigt kød, og når først forbrugerne har fået ind i hovedet, at flæskesteg skal koste omkring 10 kroner per halvkilo, bliver det sværere, end det allerede er, at få dem til at betale det ekstra, som god dyrevelfærd koster. Og det er altså at underminere indsatsen for at fremme dyrevelfærd.«

Mogens Bjerre, lektor på CBS, erklærer sig enig med Peter Sandøe, og uddyber:

»Det er enormt kortsigtet, det supermarkederne gør her, og jeg forstår ikke, at der ikke sidder en strateg et eller andet sted i en af kæderne og siger: ' nu stopper vi',« siger Mogens Bjerre:

»Jeg efterlyser sådan set bare, at der er en eller flere aktører i branchen, som går imod det her prisræs og tager et andet standpunkt.«