Mens de var ansat i et af Mærsks selskaber, så styrede seks personer en smuglerring, der smuglede tonsvis af kokain ud af landet.

Sådan lyder det ifølge Costa Ricas statsanklager.

De seks personer var ansat på den Mærsk-ejede havn APM Terminals Moín i Costa Rica.

Statsanklageren mener, at de seks udgjorde en »kriminel gruppe dedikeret til international kokainhandel«.

Nu beskylder havnearbejdernes fagforening Mærsk for at »svigte groft« og vil smide Mærsk-selskabet ud af landet.

Blandt de seks er en overordnet på havnen. »En narkobande af Mærsk-ansatte« bliver de blandt andet kaldt i lokalsprøjten Teletica.

De seks er langt fra de første personer i havnen, som nu bliver anklaget.

I 2020 blev fire ansatte på Mærsk-havnen anholdt for at smugle kokain, i 2021 yderligere 11 og i november 2022 altså seks mere, skriver Finans.

Foto: Foto: PR/Ministerio de Seguridad de Costa Rica Vis mere Foto: Foto: PR/Ministerio de Seguridad de Costa Rica

Hele 8,5 tons kokain er der blevet smuglet alene i de tre sager mod Mærsk-ansatte i Costa Rica.

Og grundet den store kokainaktivitet, så er lokalbefolkningen og regeringen utilfreds.

Mærsk anses for at være for dårlig til at screen containerne.

Sidste år blev socialdemokratiske Rodrigo Cháves præsident på et valgløfte om, at »100 procent« af containerne på Mærsks havn skal scannes af staten.

Den såkaldte 'Operation Suverænitet'.