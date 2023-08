Flere har nok fået deres tyrkiske brød med shawarma- og kylling-mix og ekstra chili galt i halsen i går.

Der kunne de østrigste fødevaremyndigheder nemlig berette, hvordan polsk kyllingekebabkød har været skyld i et salmonella-udbrud, der endda har kostet én person livet.

Men også i Danmark skulle personer være blevet smittet med selvsamme type salmonella.

Nu oplyser Statens Serum Institut, at de har fundet 19 tilfælde af salmonella, der er identisk med den salmonella, der har været i udbrud i Østrig og kan spores til kyllingekebabkødet.

»Vi har siden maj haft efterforsket et større udbrud med salmonella i Danmark, og vi har fundet ud af undervejs, at det er relateret til større internationalt udbrud,« forklarer Luise Müller, epidemiolog hos Statens Serum Institut.

I Østrig har de kunnet spore salmonellaudbruddet direkte til en sending kyllingekebabkød fra Polen, da næsten samtlige smittede havde spist kyllingekebab, kort før de blev syge.

Men helt så langt kan de ikke gå i forhold til den danske smitte endnu.

»Vi har undersøgt det, og i Danmark har vi ikke modtaget nogen af de batches kød,« siger Luise Müller.

»Vi ved fra interviews at, at danske patienter også har spist kylling og kebab, men forsøger at undersøge hvor det kylling så kommer fra. Vi tror, det skyldes importeret kyllingekød, men vi er ved at opklare, om det kan spores til samme producent.«

De har dog en klar mistanke om, at det kommer fra samme produkt, da sygdommen har helt samme arvemasse.

»Vi mangler bare et link om, hvad der er blevet solgt i Danmark. Om det er noget andet fra samme producent? Eller lignende kød fra en anden producent fra samme fjerkræbesætning?«

Hun forklarer, at det er et større detektivarbejde, hvor de taler med patienter om, hvad de har spist, taler med restauranterne om, hvor de har fået deres produkter fra og så videre.

De 19 tilfælde er med seneste prøvedato 1. august, og otte af de 19 har været indlagt, oplyser Statens Serum Institut. I Danmark har ingen mistet livet. Men da det kun er de mest syge, der bliver testet, regner de med et større mørketal.

De fleste tilfælde af salmonella-sygdom ender i en mildere omgang diarré med måske lidt opkast, der driver over efter et par dage.

»Men det kan give alvorlig sygdom, især hos ældre eller personer, der er svækket i forvejen,« siger Luise Müller.

De østrigske myndigheder anbefaler, at man gennemsteger sit kyllingekebabkød for at sikre, at eventuelle salmonellabakterier ikke overlever tilberedningen.