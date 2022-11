Lyt til artiklen

Danskerne er gået tilbudsamok de seneste mange måneder.

Den galoperende inflation med absurde prisstigninger i supermarkederne har ganske enkelt gjort det bydende nødvendigt.

For at hjælpe lidt på vej, har vi her på B.T. set nærmere på, hvor du får nogle af de allermest eftersøgte tilbudsvarer billigst den kommende weekend.

Du kan for eksempel komme under syv kroner literen for Coca-cola. Se med her: