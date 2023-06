Pensionsformuerne klaskede sammen som flødeis i middagssolen en varm sommerdag. Hundredtusindvis af danskere mistede 10-15 procent eller mere af deres opsparing i 2022, som var et sandt mareridt for danske pensionsopsparere.

Men i år har pensionsselskaberne sat strøm til investeringerne. Se, hvor meget din opsparing er vokset, her.

Danmarks største kommercielle pensionsselskab, PFA Pension, er her et lille halvt år inde i 2023 godt på vej til at indhente det tabte fra rædselsåret 2022.

En PFA-pensionsopsparer, der har placeret sin opsparing i et såkaldt markedsrenteprodukt med høj risikoprofil og har 15 år til den officielle folkepensionsalder, har fra nytår og frem til 16. juni i år fået et bundsolidt afkast på 10 procent (se afkastene i skemaet i bunden af artiklen).

Det betyder, at pensionsopspareren alene i år har fået et afkast på 100.000 kroner, hvis der stod en million kroner på opsparingen ved årets begyndelse.

Til sammenligning tabte den samme type pensionsopsparer sidste år 12,2 procent af sin opsparing.

»Aktiemarkedet har kørt flot i år. Alle er blevet overraskede over, at det har præsteret, som det har,« siger chefstrateg i PFA Pension Tine Choi Danielsen.

Også de lidt mere forsigtige pensionsopsparere, der har investeret med lavere risiko, har fået et ganske fornuftigt afkast i år.

Din økonomi i pensionisttilværelsen afgøres i høj grad af, hvordan du har investeret din pensionsopsparing. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Din økonomi i pensionisttilværelsen afgøres i høj grad af, hvordan du har investeret din pensionsopsparing. Foto: Thomas Lekfeldt

For eksempel har en pensionsopsparer i PFA med middelhøj risiko og 15 år til pensionsalderen frem til 16. juni høstet et afkast på 7,5 procent.

Det er markant højere end de 0-5 procent, som PFA i starten af året vurderede, at de kunne hive hjem til kunderne i løbet af hele 2023.

Aktiekurserne og dermed afkastet til pensionsopsparerne stiger, blandt andet fordi investorernes bekymring for rentestigninger er aftagende, og det betyder ifølge Tine Choi Danielsen, at de flytter enorme summer over i aktier.

»Meget af usikkerheden er forsvundet, og samtidig har beskæftigelsen overrasket positivt både herhjemme, i resten af Europa og i USA. Arbejdsmarkedet er bundsolidt, så frygten for recession (at økonomien går i bakgear, red.) er aftagende,« siger Tine Choi Danielsen og tilføjer, at også kunstig intelligens (AI) har boostet aktiemarkedet:

»Produktivitetsgevinsterne ved AI er enorme, og det har fået investorerne til at købe stort ind i AI-relaterede aktier. Det skubber aktiemarkedet op ad.«

Det er især pensionsselskabernes investeringer i amerikanske aktier – ikke mindst techaktier – der har givet pote, forklarer Tine Choi Danielsen.

»Vi lagde i PFA vores investeringer om i foråret, så vi fik flere amerikanske techaktier og andre amerikanske aktier og færre i emerging markets (for eksempel Kina og Sydamerika, red.), og det nyder vi godt af nu.«

Afkastene hos to andre af de helt store spillere på det danske pensionsmarked, Danica Pension og Velliv, ligger lavere end hos PFA.

Over tid giver pensionsopsparinger, der investeres med høj risiko, det største afkast. Foto: Mads Nissen/Ritzau Scanpix Vis mere Over tid giver pensionsopsparinger, der investeres med høj risiko, det største afkast. Foto: Mads Nissen/Ritzau Scanpix

For eksempel har Danica Pension leveret et afkast på 3,5 procent på produktet Danica Balance med middel risiko og 15 år til pensionsalderen sammenlignet med PFAs afkast på 7,5 procent på et tilsvarende produkt.

En stor del af forskellen kan imidlertid forklares med, at Danica og Vellivs afkast er opgjort ved udgangen af maj i år, mens PFAs opgørelse er fra 16. juni, og juni har indtil nu generelt været en mere end god måned for investorerne.

»De første to uger af juni har været virkelig gode, og det vil undre mig meget, hvis Danica og Velliv ikke også er fulgt med op,« siger Tine Choi Danielsen.

Hun vurderer, at der er gode chancer for, at afkastet vil stige yderligere i andet halvår af 2023.

»Vi forventer, at aktiemarkedet fortsat vil levere stigninger i andet halvår. Dog ikke i samme tempo som i første halvår. På nuværende tidspunkt ser det absolut ud til, at vi kan få lukket hullet, i forhold til det vi tabte sidste år.«

PFAs lavrisikoprodukt har blot givet et afkast på 2,7 procent frem til 16. juni, men det betyder ikke, at kunder med dette produkt skal skynde sig at gå op i risiko, pointerer Tine Choi Danielsen.

»Medmindre man er blevet skilt, eller der er sket noget andet livsomvæltende, skal de fleste holde fast i den risikoprofil, de har valgt. Der er jo en grund til, at de valgte den.«

»Men hvis man af en eller anden grund har valgt en forkert risikoprofil fra start, skal man undersøge, om man skal skifte profil,« lyder opfordringen fra Tine Choi Danielsen.