Måske er nogle af de 18 millioner kroner, der står og venter på danske konti, dine.

I en pressemeddelelse skriver Skattestyrelsen, at de mange penge befinder sig på cirka 1.900 konti i mere end 20 forskellige banker.

Fælles for beløbene er, at de er låst fast på kontoen lige nu.

Ejerne kan nemlig ikke identificeres.

Hvis ikke ejerne findes inden den 8. maj, vil pengene blive overført til statskassen.

Michael Medom Hansen er underdirektør i Skattestyrelsen. Han siger:

»Der er nogle store beløb imellem, og jeg håber, at vi nu får vakt noget interesse, så folk løber listen igennem. Og så er det samtidig en god påmindelse om, hvor vigtigt det er, at man giver sin bank alle de nødvendige oplysninger, når man opretter en konto eller et depot.

Hvidvaskningsreglerne kræver, at danske banker altid skal have styr på, hvem der ejer en bankkonto hos dem, og hvis ejeren ikke kan identificeres ud fra navn, adresse eller cvr-nummer, skal banken låse kontoen.

Der kan være tale om meget gamle konti eller bankkonti, hvor indehaveren er flyttet til udlandet uden at fortælle det til sin bank. Det kan også være bedsteforældre, der har oprettet en børneopsparing, men så selv dør, inden barnet fylder 18 år.

På en enkelt konto står 1,2 millioner kroner og venter.

Hvis du vil tjekke, om du skulle have penge til gode, har Statstidende en liste over, hvad der ligger og venter i de enkelte banker.