I 2018 blev Sprite Zero omdøbt til Sprite, og den sukkerholdige udgave blev udfaset på det danske marked.

Men efter mange henvendelser er den originale Sprite med sukker nu tilbage på det danske marked.

Det viser en ny Sprite-reklame, som går sin gang på Facebook og Instagram.

I reklamen bliver der fremhævet tre kommentarer fra Facebook:

»Hvad sker der for, at man ikke kan få sin yndlings Sprite med sukker længere?«

»Sprite var gudedrik! Men så udfaser de sukkervarianten i hvert fald i DK.«

»Savner Sprite!!!! Altså, rigtig Sprite!!«

Derefter står der i reklamen:

»I har talt, og vi har lyttet. Sprite med sukker er tilbage.«

Sprite kom til Danmark i 1972. I 1988 blev Sprite Light lanceret, og den blev erstattet af Sprite Zero i 2004.

For to uger siden blev Coca-Cola Light udfaset i Danmark efter, at den tidligere var verdens mest populære lightsodavand.

B.T. har forsøgt at få fat i kommunikationschef for Coca-Cola Danmark Jes Randrup Nielsen til en kommentar på, hvorfor Sprite med sukker nu er tilbage. Men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.