Spotify har kastet sig ud i en markant fyringsrunde.

Den svenske streamingtjeneste vil fyre omkring 17 pct. af sine ansatte hedder det i en meddelelse.

Spotify har i årevis satset på at udvide forretningen, men nu handler det om at tilpasse virksomheden, oplyser topchefen:

»For at tilpasse Spotify til vores fremtidige mål og sikre, at vi er i den rigtige størrelse til de kommende udfordringer, har jeg truffet den svære beslutning at reducere vores samlede antal medarbejdere med cirka 17 % på tværs af virksomheden. Jeg anerkender, at dette vil påvirke en række personer, der har ydet værdifulde bidrag. For at være ærlig, vil mange smarte, talentfulde og hårdtarbejdende mennesker forlade os,« forklarer topchef Daniel Ek.

Opdateres...