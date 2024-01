Detailkæden Sportmaster har ikke ligefrem haft et fremragende år.

I hvert fald ikke, hvis man kigger på deres regnskab for 2022/2023, der viser et stort underskud.

Det skriver Børsen.

Det nye regnskab, der dækker over halvandet års rapportering, viser, at den danske afdeling har haft et underskud på hele 217,6 millioner kroner.

Siden 2012 har Sportmaster derfor haft et underskud på omtrent en milliard kroner, skriver mediet.

B.T. har tidligere beskrevet, at kæden i Danmark blev solgt på grund af de tidligere ejers russiske statsborgerskab i begyndelsen af 2022, der vakte opsigt blandt danske forbrugere.

Dengang udtalte daværende direktør Andreas Holm over for Finans, at det var den bedste beslutning for kæden.

»Jeg ser salget som både en god og en forretningsmæssig rigtig beslutning. I den internationale krise kan Sportmaster Danmark bedst videreføres i et andet setup. Der er rettidig omhu for sælgers investering og for Sportmaster Danmark.«

Derfor blev firmaet solgt og senere købt af Frasers Group i England.

Men det lader ikke til, at skuden er vendt for virksomheden.

Det har ikke været muligt for Børsen at få en kommentar fra Dorthe Bloch, der er kædens landechef i dag.