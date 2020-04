Du går alligevel derhjemme hele dagen. Hvorfor ikke fylde huset med duften af en fantastisk simreret?

B.T. har igen i denne uge allieret sig med madbloggeren Thomas Alcayaga for at give et bud på, hvordan du kan tackle coronakrisen i dit køkken.

Det er på tide, at vi får noget hygge! Thomas Alcayaga

Thomas gennemgår i denne video guide grundprincipperne for, hvordan du laver lækre simreretter derhjemme.