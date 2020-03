I disse tider har danskerne nok at bekymre sig om.

Derfor har B.T. i samarbejde med madbloggeren Thomas Alcayaga udviklet en guide til, hvordan du kan håndtere coronakrisen i dit eget køkken.

I første afsnit af ‘Spise i krise’ viser Thomas Alcayaga, hvordan man forvandler et daggammelt rugbrød til en lækker granola, som hele familien kan få glæde af.

Foto: Jon Wiche

Vores mål er at få folk til at glemme deres bekymringer i nogle få minutter og bare hygge sig Thomas Alcayaga

Sådan lyder det fra Thomas Alcayaga, som selv har fået sin hverdag vendt godt og grundigt på hovedet.

»Jeg har altid arbejdet meget hjemmefra, men nu er begge mine børn hjemme fra institution, så alt, hvad der normalt tager én time, tager måske fem. Jeg arbejder både om aftenen og om natten for at få det hele til at gå op.«

Thomas Alcayaga er madblogger og anmelder i B.T.s testunivers – Det Bedste Af Det Billige. Foto: Jon Wiche

Når man spørger Thomas, hvordan vi bedst muligt kan optimere vores madlavning i disse krisetider, lyder svaret:

»Tænk gerne noget økonomi og effektivitet ind i dine indkøb. Lav en madplan, og hvis du ser et godt tilbud, så køb ind, så du kan lave en stor portion. Du spiser også frokost derhjemme hver dag, så tænk over, hvordan du for eksempel kan bruge resterne fra aftensmaden til at lave en lidt mere spændende frokost næste dag.«

