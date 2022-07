Lyt til artiklen

Sommer, sol og pølser på grillen.

Det er for mange fast inventar, når der skal hygge i varmen.

Men hold lige øje med, hvilke pølser du kommer på grillen.

For Hilton Foods A/S tilbagekalder et parti Gris & Okse Frankfurter, 1500 g, da produktet indeholder allergenet mælk, som ikke fremgår af produktets mærkning.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er ikke første gang, at disse pølser bliver trukket tilbage, men nu har man fundet et nyt parti, med nye datoer, som skal trækkes tilbage.

Herunder kan du se, hvilke der er tale om:

Gris & Okse Frankfurter, 1500 g

Bedst før: 15.07.2022, 17.07.2022, 18.07.2022 og 19.07.2022

Ref. Nr.: 405535501A, 405535601A, 405535601D, 405535601C​ og 405535601B

EAN nr.: 5700381872399

Pølserne er solgt i Dagli'Brugsen, Super Brugsen, Fakta og Kvickly i hele landet. Derudover i Coop 365 i Hørning og Coop.dk Mad.

Personer med allergi over for mælk kan opleve en allergisk reaktion efter at have spist produktet.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.