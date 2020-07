Ad flere omgange har B.T. fortalt historier om, at kunder hos Spies Rejser er meget utilfredse med rejseselskabet. Denne sag handler om Brian Krøyer, der føler sig snydt og misinformeret af Spies.

Han brugte et tilgodehavende beløb fra en allerede aflyst rejse på en ny rejse til Skiathos i Grækenland med lovning på, at rejsen kun ville blive aflyst, hvis myndighedernes rejsevejledning ændrede sig til det værre.

Det gjorde rejsevejledningerne ikke. Tværtimod lempede Udsenrisgministeriet rejsevejledningen til Grækenland og de fleste andre europæiske lande fra 27. juni. Alligevel aflyste Spies Brian Krøyers rejse.

Her svarer kommunikationschef hos Spies Rejser, Lisbeth Nedergaard, på B.T.s spørgsmål om sagen:

Hvorfor er rejserne til Skiathos i september aflyst?

»Vi startede med at sige, at vi havde mulighed for at rejse til Skiathos. Efterfølgende har vi undersøgt, hvad der kunne lade sig gøre, af hvad vi troede kunne lade sig gøre. Men både hoteller og fly skal køre med en vis volumen, så Skiathos måtte desværre annulleres igen.«

Men I havde sagt til Brian Krøyer, at rejsen kun ville blive aflyst, hvis myndighedernes rejsevejledning ændrede sig - og det gjorde den ikke. Hvordan giver det mening?

»Jeg vil ønske, at livet efter corona gav mening.«

Det handler ikke om, hvorvidt livet efter corona giver mening, men hvordan jeres svar til Brian og dit svar til mig, om hvorfor rejsen blev aflyst, giver mening, når de ikke stemmer overens?

»Det var sandheden på det tidspunkt. Jeg ville ønske, at alt, jeg havde sagt, holdt stik, men sådan er det ikke, og sådan var det heller ikke med Skiathos. Jeg er ked af, at vi måtte aflyse. Det gør ondt på os alle sammen.«

Brian bruger det tilgodehavende beløb fra en allerede aflyst rejse i maj til at købe den nye rejse i september - på jeres opfordring. Rejse nummer to blev desuden købt på betingelse af, at den kun blev aflyst, hvis myndighedernes rejsevejledning blev ændret - de blev ikke ændret, men rejsen blev aflyst alligevel. Er det fair?

»Sidst vi talte sammen, brugte du også ordet fair. Corona er ikke fair. Vi tilbød ham en rejse, som vi var sikre på, vi kunne gennemføre.«

Er det her normal procedure ved Spies?

»Nej, det er ikke normal procedure hos Spies. Det er der intet under corona, der er.«

Brian Krøyers kritik af Spies lyder blandt andet, at det klinger lidt hult, at I er blevet kåret til et af de bedste rejsebureauer. Hvad siger du til det?

»Det gør det også. Jeg er rigtig kede af, at vi ikke kan levere den service, vi gerne vil. Det gør ondt på os alle. Der er ingen af os, der er stolte, af den service vi leverer i øjeblikket. Vi kan ikke hekse, det kan vi simpelthen ikke. Lige nu gør vi alt, hvad vi kan, for at minimere skaderne, og der bliver kigget på Brians sag i morgen.«

Hvad betyder det, når du siger, at der vil blive kigget på Brians sag i morgen?

»Det giver ikke mening, at Brian skal vente 90 dage igen. Derfor er det godt, han råber op. Her var der noget, vi ikke havde tænkt færdigt. Det var et scenarie, vi ikke havde forudset. Derfor kigger vi på, hvornår hvad er sket, og hvad vi kan gøre.«

Så han skal ikke vente med at få sine penge udbetalt til september?

»Nej, det regner jeg bestemt ikke med. Ellers er han meget velkommen til at ringe til mig. Det er ikke, fordi vi ikke vil, men vi har aflyst 50.000 rejser, der skal håndteres enkeltvis.«