B.T. har tidligere fortalt, hvordan Spies Rejser ad flere omgange har udsat tilbagebetalingerne fra aflyste rejser til stor frustration for køberne, der boykotter selskabet. Og nu er den igen gal med Spies Rejser.

Denne gang har Spies aflyst rejser, de ellers lovede ville blive til noget, og udskudt tilbagebetalingerne med flere måneder. - Og først da B.T. kontakter rejseselskabet med kundernes utilfredshed, bliver der taget hånd om problemet.

53-årige Brian Krøyer er en af de Spies-kunder, der har fået nok.

»Jeg har rejst med Spies flere gange om året de sidste syv år. Det gør jeg ikke mere. Jeg er forbandet over hele situationen. Det er fuldkommen urimeligt,« siger Brian Krøyer.

Brian Krøyer vil ikke mere rejse med Spies efter hans seneste oplevelse. Foto: Privat Vis mere Brian Krøyer vil ikke mere rejse med Spies efter hans seneste oplevelse. Foto: Privat

Brian skulle være rejst til den græske ø Skiathos i midten af maj, men på grund af corona blev turen aflyst allerede i april. Her oplevede Brian Krøyer som mange andre kunder, at tilbagebetalingen fra Spies blev udsat igen og igen. Først var det 14 dage, så 45 dage og til sidst 90 dage. Altså ville Brian Krøyer først få sine penge tilbage i slutningen juli. En udskydelse, Brian Krøyer ikke var helt tilfreds med.

»Her begynder irritationsmomentet. Men det bliver meget værre,« siger Brian Krøyer.

Spies tilbød Brian Krøyer at bruge de tilgodehavende penge på en ny rejse senere på året. Det var Brian Krøyer lidt loren ved, for han ville ikke risikere, at endnu en rejse blev aflyst. Derfor kontaktede han Spies, for at høre om den nye rejse til Skiathos kunne blive aflyst.

Som det ses i svaret fra Spies, forklarer rejseselskabet, at rejsen bliver til noget, med mindre rejsevejlednignen ændrer sig. Foto: Privat Vis mere Som det ses i svaret fra Spies, forklarer rejseselskabet, at rejsen bliver til noget, med mindre rejsevejlednignen ændrer sig. Foto: Privat

Rejse til Skiathos skulle finde sted med afrejse 1. september, og Spies svarede, at rejsen kun ville blive aflyst, hvis myndighedernes rejsevejledning ændrede sig.

»Det er på den her betingelse, jeg vælger at bruge de tilgodehavende penge på den nye rejse. Spies har hele tiden tilbudt rejser til Skiathos den 1. september.«

Men mandag 29. juni aflyste Spies rejsen, selv om regeringen fra den 27. juni netop tillod rejser til Grækenland.

»Jeg synes simpelthen, det er urimeligt,« siger Brian Krøyer.

Han kontakter Spies og gør dem opmærksom på, at han stadig vil have sine penge tilbage senest slut juli.

Men Brian Krøyer fik ikke helt det svar fra Spies, han håbede på. De fortalte, at da hans anden rejse blev aflyst mandag d. 29 juni. må han vente op til 90 dage påny, før pengene bliver tilbageført. Altså til slut september.

»Det er for dårligt. Det er anden gang, jeg skal vente op til 90 dage. Det er ikke en kreditbevilling, jeg har sagt god for. Og når jeg konfronterer Spies med det, er det bare tomme svar, der kommer tilbage.«

Brian Krøyers oplevelse er ikke enestående.

Både på Facebook og Trustpilot skriver utilfredse kunder om oplevelser, der minder om Brian Krøyers.

På Trustpilot kan man se, at hele 65 procent af anmeldelserne af Spies ikke bare er under middel, men decideret dårlige.

Brian krøyer er ikke den eneste utilfredse kunde ved Spies, der aldrig vil rejse med dem igen. Foto: Trustpilot. Vis mere Brian krøyer er ikke den eneste utilfredse kunde ved Spies, der aldrig vil rejse med dem igen. Foto: Trustpilot.

»Jeg tror, Spies fuldkommen har glemt, at der er en dag i morgen. Vi bliver svære at få tilbage som kunder igen, os der oplever det her.«

B.T. har kontaktet Spies for at få en forklaring på Brian Høyers oplevelse. Kommunikationschef Lisbeth Nedergaard er meget ked af situationen:

»Vi er kede af, at vi ikke kan levere den service, vi gerne vil. Der er ingen af os, der er stolte af det her. Vi kigger på Brians sag i morgen,« siger Lisbeth Nedergaard.

