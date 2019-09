»Hvordan kommer vi hjem her fra Gran Canaria med vores datter på fem år, hvis Spies går konkurs?«.

Den ubekymrede charterferie under sydens sol har fået et irriterende og uventet spændingsmoment for Brian Jørgensen og hans familie.

Som de andre gæster på Hotel Sunwing Arguineguin Seafront på øens sydkyst skæver han med korte mellemrum til nyhederne på sin mobil for at holde øje med, om hans rejsearrangør er gået konkurs.

»Vi skal efter planen hjem på onsdag, og vi har naturligvis spurgt i receptionen, hvordan situationen ser ud. Men det eneste, vi får fortalt, er, at de heller ikke ved, om de har et job, når søndagen er overstået,« siger Brian Jørgensen, 53 år.

»De fik en mail fra deres chef i Spies i går, hvor han spurgte de ansatte, om gæsterne var begyndt at spørge om, hvad der foregår. Det er da ærlig talt underligt. Jeg synes da, at Spies allerede nu burde have sendt mails rundt til deres kunder, som er udenlands, om, hvordan de skal forholde sig, og hvad der er i vente, hvis det hele ramler,« fortsætter han.

»Man har jo ikke ligefrem lyst til at komme til at sidde i en lufthavn hernede i mange, mange timer med en femårig datter,« tilføjer Brian Jørgensen.

Allerede inden afrejsen i onsdags kontaktede han Spies efter at have læst på bt.dk, at der var risiko for en konkurs for rejsebureauet.

»De sagde bare, at vi ikke skulle være nervøse. Der ville formentlig komme nogle kinesere med en masse penge. Vi skulle bare tage af sted og nyde ferien. Men særligt i dag er de andre danske og svenske gæster her på hotellet begyndt at snakke rigtig meget om, hvad der mon sker. Men vi får intet at vide, og det er dybt utrygt – særligt for de mange børnefamilier.«

Sådan er rejsekunder stillet i tilfælde af konkurs Thomas Cook er tæt på konkurs. Se dine rettigheder her, hvis du har billet til konkursramt rejseselskab. Rejsegiganten Thomas Cook, som blandt andet ejer Spies, er tæt på konkurs, der allerede kan indtræffe søndag, skriver flere medier, herunder det svenske nyhedsbureau TT. Hvis man har købt en flybillet med et rejseselskab, der er gået konkurs, er der flere muligheder for at få pengene refunderet. Her kan du læse mere om, hvordan du er stillet: Hvis konkursen sker, mens du er af sted: * Har du købt din flybillet direkte hos flyselskabet, er du dækket, hvis flyselskabet går konkurs under din rejse. Det eneste krav er, at billetterne er til flyvninger mellem en dansk og en udenlandsk lufthavn. Rejsegarantifonden dækker udgifterne til en ny billet på nær en selvrisiko på 1.000 kroner. * Har du købt en pakkerejse, dækker Rejsegarantifonden ved konkurs. En pakkerejse skal bestå af mindst to af følgende: transport, indkvartering eller eksempelvis billeje eller en koncertbillet. Selskabet skal være registreret hos Rejsegarantifonden. * Hvis billetten er købt som del af en sammensat rejse, dækker Rejsegarantifonden i nogle tilfælde. Sammensatte rejser består af mindst to forskellige ydelser, som er købt i forlængelse af hinanden, men betalt hver for sig. Det kan eksempelvis være, at flybilletten er købt hos et selskab, som formidler dig videre til en hoteludbyder. Rejsegarantifonden dækker i dette tilfælde kun for den ydelse, som rejseudbyderen er ansvarlig for og har modtaget betaling for. Hvis konkursen sker, inden du rejser: * Hvis du har købt flybilletten direkte hos selskabet, skal du altid betale en selvrisiko på 1.000 kroner, og Rejsegarantifondens formue er afgørende for, hvor meget du kan få i erstatning. Flybilletten skal være til flyvning mellem en dansk og en udenlandsk lufthavn. * Har du købt en pakkerejse, er du dækket af Rejsegarantifonden. Hvis ikke du kan få en tilsvarende rejse, erstatter Rejsegarantifonden beløbet for rejsen. * Hvis du har en sammensat rejse, kan du kun få dækket det beløb, som du har betalt for den første ydelse i din rejse. Betalingskort: * Hvis billetten er betalt med eksempelvis Mastercard eller Maestro, kan banken søge erstatning på dine vegne, hvis flyselskabet går konkurs. * Banken kan ikke hjælpe, hvis du har betalt med et almindeligt dankort. Men hvis du har betalt med Visa-delen af dit Visa/Dankort, kan du forsøge at få banken til at søge erstatning. Forsikring: * En sidste mulighed er at tjekke din rejseforsikring. Det kan være, at den dækker, når flyselskaber går konkurs. Kilde: Forbrugerrådet Tænk /ritzau/

»Kan vi regne med at komme hjem som planlagt, og kan vi risikere at blive smidt på gaden i aften, fordi hotellet ikke er ejet af Spies? Det er nogle af de mange spørgsmål, hvor vi allerede nu savner en form for orientering. Og de unge svenske piger og danske drenge, som er ansat hernede, er lige så bekymrede,« tilføjer Brian Jørgensen.

Som en del af det britiske rejseselskab Thomas Cook kan Spies ifølge flere internationale medier risikere at gå konkurs, hvis det ikke lykkes at rejse et beløb på cirka 1,4 milliarder kroner.

Søndag formiddag lød meldingen fra Spies til bt.dk, at selskabets gæster foreløbig bare skulle nyde deres ferier.

»Der er gang i en omfattende rekapitaliseringsplan i vores moderselskab i London. Den er lige nu i sin afsluttende fase, og derfor ved hverken jeg, du eller de lige nu, hvad resultatet bliver. Det kan gå i rigtig mange retninger,« sagde kommunikationschef Listbeth Nedergaard fra Spies.

Samlet set har Spies i øjeblikket 6.675 gæster i udlandet. Heraf er de 5.935 chartergæster, som ubetinget vil været dækket af Rejsegarantifonden. De øvrige 740 er langt overvejende såkaldte pakkerejser, der også vil være garantidækket i tilfælde af en konkurs.