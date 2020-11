Når du tænker på det danske boligmarked, er det måske et parcelhus, en lækker patriciervilla, et hyggeligt sommerhus eller en herskabslejlighed, som først dukker op på lystavlen.

Det er da også det, der er allermest til salg af lige nu, men i puljen af udbudte boliger finder man også nogle mere spektakulære hjem: En royal lejlighed, et hus med bolsjekogeri, en gammel mølle og huse med vilde glaslofter og et subtropisk væksthus

Det skriver boligvisningssitet Boliga.dk.

Unikke boliger som ligger rundt omkring i landet fra toppen af Jylland til de fynske øer og de eksklusive boligområder nord for hovedstaden.

Subtropisk væksthus, Ærøskøbing

På Ærø ligger et landsted på en over 6.500 kvadratmeter stor grund med udsigt til det Sydfynske Øhav, men det er ikke det, der skiller boligen ud fra mængden. Huset fra 1880 er nemlig blevet opgraderet med et stort væksthus med et subtropisk klima.

Det unikke hjem har 415 kvadratmeter bolig og er til salg for 5.595.000 kroner.

Bolsjekogeri, Ebeltoft

På Nedergade i Ebeltoft er det gamle bolsjekogeri kommet til salg. Du kan overtage den historiske bindingsværksbolig på 194 kvadratmeter, der kan dateres tilbage til 1852, samt få den søde tand stillet i de tilstødende erhvervslokaler.

Bolig og bolsjer skal koste dig 3,6 millioner kroner - ifølge Boliga.dk.

Mølle feriehjem, Ordrup

Engang blev der malet korn til mel i Ordrup Mølle fra 1887, som ligger på en høj grund tæt Sjællands nordvestlige kyst.

I dag er det en feriebolig på 191 kvadratmeter, men der er stadig spor efter møllens oprindelige gebet - og det unikke hjem kan blive dit for 2.695.000 kroner.

Royal lejlighed, Gentofte

I et gammelt landsted, der engang lå på landet, men nu ligger midt i Gentofte, er landets måske vildeste lejlighed til salg.

442 kvadratmeter herskabelig bolig med en glaskuppel i ankomsthallen, et orangeri og en riddersal. Hele molevitten koster 14,2 millioner kroner.

Pyramideformet glastag, Sæby

Et er beliggenheden direkte ned til vandet og udsigten til Kattegat fra den 412 kvadratmeter store liebhavervilla fra 60’erne, som ligger på Solsbækvej i Sæby.

Noget andet er de arkitektoniske detaljer som atriumgården med et pyramidetag af glas og den indendørs pool. Køb det hele for 6.995.000 kroner.

