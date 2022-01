Spegepølse tilbagekaldes.

Det er virksomheden Skare Food A/S, der tilbagekalder deres økologisk spegepølse i skiver fra Änglamark og Irma. Pølsen er solgt i flere dagligvarebutikker.

Det gør man, fordi der er risiko for afvigende farve på produkterne. Virksomheden har konstateret, at nogle af emballagerne er utætte, hvilket giver risiko for afvigelsen.

Den økologiske spegepølse er solgt i SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Kvickly, Fakta, Coop 365 og Irma i hele landet og på Coop.dk.

»Den afvigende farve gør produkterne uegnede til konsum,« skriver Fødevarestyrelsen på deres hjemmeside.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har produktet derhjemme, så kan du tjekke, om disse oplysninger stemmer overens:

Irmas version hedder 'Irmas hverdag Økologisk Salami i skiver' og vejer 90 gram. Sidste anvendelsesdato er 08.02.2022 og EAN-nummer er 5700382008179.

Hos Änglamark hedder pølsen 'Änglamark Økologisk Sønderjysk Spegepølse i skiver' og vejer 70 gram. Sidste anvendelsesdato er 08.02.2022 og EAN-nummer er 5700383851880.

»Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produkterne tilbage til butikken, hvor de er købt, eller at kassere dem,« lyder det fra styrelsen.