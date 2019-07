'Kun ét værelse tilbage' ... 'Andre kunder kigger også med' ... 'Hemmeligt tilbud' ...

De store hotelportaler har styr på deres tilbudsfiduser, men det værste, du kan gøre, er at springe på det første tilbud, du får.

Sagen er nemlig den, at du kan spare tusindvis af kroner, hvis du tager en runde på de forskellige hotelportaler og også giver selve hotellets hjemmeside et besøg.

B.T. har foretaget et pristjek af otte tilfældige hoteller – to i Danmark og seks i udlandet – på de tre hotelportaler Hotels.com, Booking.com og Agoda og på hotellernes egne hjemmesider, hvor man også kan booke sit ophold.

Og pristjekket viser ganske tydeligt, at man meget vel kan snyde sig selv, hvis man blot vælger at søge efter hotel ét sted og booker samme sted.

Det er nemlig meget forskelligt, hvilken hotelportal der giver dig det bedste tilbud.

I tre af de otte tilfælde var Hotels.com den billigste løsning. I to tilfælde var det hotellets egen hjemmeside, der gav den bedste pris, og i ét tilfælde var portalen Agoda billigst. I ét tilfælde var det de tre hotelportaler, der havde den samme – bedste – pris. Og i det sidste tilfælde var prisen den samme alle fire steder.

B.T. har valgt perioden 18. til 25. august og har søgt efter et værelse til to personer. Herefter har vi taget det billigste alternativ på hver side. Vi har ikke taget højde for afbestillingsmuligheder.

Pristjek på otte hoteller Hôtel du Petit Moulin, Paris Hotels.com: 10.302 kroner

Booking.com: 11.382 kroner

Agoda: 11.082 kroner

Egen hjemmeside: 10.558 kroner

Forskel på billigst og dyrest: 1.080 kroner Radisson Blu Hotel, Berlin Hotels.com: 6.457 kroner

Booking.com: 6.690 kroner

Agoda: 6.991 kroner

Egen hjemmeside: 6.951 kroner

Forskel på billigst og dyrest: 534 kroner Medinaceli Hotel, Barcelona Hotels.com: 6.901 kroner

Booking.com: 7.029 kroner

Agoda: 6.621 kroner

Egen hjemmeside: 5.981 kroner

Forskel på billigst og dyrest: 1.048 kroner First Hotel Atlantic, Aarhus Hotels.com: 6.729 kroner

Booking.com: 6.729 kroner

Agoda: 6.729 kroner

Egen hjemmeside: 7.314 kroner

Forskel på billigst og dyrest: 585 kroner Hotel Alexandra, København Hotels.com: 13.046 kroner

Booking.com: 13.046 kroner

Agoda: 13.046 kroner

Egen hjemmeside: 13.046 kroner

Forskel på billigst og dyrest: 0 kroner Jardín Tropical Hotel, Tenerife Hotels.com: 6.024 kroner

Booking.com: 6.410 kroner

Agoda: 6.410 kroner

Egen hjemmeside: 6.410 kroner

Forskel på billigst og dyrest: 386 kroner The Naka Phuket, Phuket Hotels.com: 14.190 kroner

Booking.com: 12.704 kroner

Agoda: 12.625 kroner

Egen hjemmeside: 16.517 kroner

Forskel på billigst og dyrest: 3.892 kroner Vasari Resort, Marbella Hotels.com: 11.683 kroner

Booking.com: 12.795 kroner

Agoda: 12.797 kroner

Egen hjemmeside: 11.029 kroner

Forskel på billigst og dyrest: 1.768 kroner

Det er ikke småpenge, du kan spare ved at tjekke forskellige steder.

B.T.s pristjek viser eksempelvis, at der er 3.892 kroners forskel på Agodas pris og hotellets egen pris, hvis du vil bo på The Naka Phuket i Thailand.

Hos Forbrugerrådet Tænk råder man også folk til at tjekke flere bookingportaler, men det er ikke det eneste gode råd.

»Selvfølgelig skal man tjekke flere steder, men det er også sådan, at hotellerne laver aftaler med bookingportaler og forpligter sig til, at de så ikke må reklamere med en bedre pris på deres hjemmeside. Men det gælder ikke, hvis du ringer til dem. Så man kan faktisk somme tider få det billigere, hvis man giver hotellet et kald,« fortæller Vagn Jelsøe, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.

Han løfter desuden sløret for, at man i Forbrugerrådet Tænk har kæmpet en lang kamp for at sørge for, at bookingportalerne lever op til kravet om ikke at have deres egen dagsorden.

Portalerne laver nemlig aftaler med de enkelte hoteller, og det betyder, at du skal være årvågen, når du søger på eksempelvis Hotels.com.

»Når du går ind på en bookingportal, skal du være klar over, at det ikke er et objektivt resultat, du får. Hotellerne bliver ofte ikke fremhævet, fordi de passer til din søgning, har en særlig pris eller andet, men fordi bookingportalen har en aftale med hotellet,« siger Vagn Jelsøe.