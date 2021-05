Så kom det endelig: Det store gennembrud for dagligvarer på nettet.

Mens andre brancher faldt sammen under coronakrisen og tabte millioner, rejste netsupermarkederne sig fra en noget nær anonym tilværelse til et folkeligt gennembrud. Et gennembrud, som har skærpet konkurrencen og blotlagt muligheden for at spare penge.

I nogle tilfælde kan der i teorien være flere tusinde kroner at spare om året. I andre tilfælde sparer du umiddelbart så lidt, at det er ligegyldigt.

Det sætter vi fokus på om lidt.

For at tage temperaturen på markedet for dagligvarer på nettet gennemførte B.T. onsdag et pristjek af fem kæder.

Her blev der fyldt 34 mærkevarer som Kims, Pepsi, Kellogs, Vel Ultra, 3-stjernet og Stryhns i den interaktive indkøbskurv.

Prisdysten stod mellem Rema 1000s Vigo, Føtex.dk, Coop Mad, Nemlig.com og Osuma, som har det til fælles, at de leverer dagligvarer til døren.

Kampen om at være billigst var så benhård, at forskellen fra nummer et til to var historisk lille.

Den billigste kurv med de 34 varer fik vi hos Nemlig.com, hvor kurven kostede 739,7 kroner. Forskellen ned til nummer to var så minimal, at den reelt er ubetydelig. Hos Rema 1000s Vigo var prisen for kurven nemlig 739,78 kroner. Sølle otte øre dyrere.

Ikke desto mindre ender Nemlig.com bedst på ranglisten.

»Selvom det er så uhyre tæt, er det afgørende for Nemlig.com at komme bedst ud her. De har været inde i en periode med dårlige sager i pressen, men vigtigere endnu er, at pris er deres vigtigste argument over for kunderne,« vurderer Bruno Christensen, ekspert i detailhandel:

»Det er ikke godt for dem, at Føtex er trådt ind på markedet, og at Coop er til stede. Det betyder, at de er i konkurrence med de to stærkeste dagligvarebrands i Danmark, som har et enormt fundament og butiksnet. Nemlig.com skal skille sig ud på pris. Og det gør de så også.«

Prishoppet ned til de næste kæder er lidt større, end det plejer at være i traditionelle pristjek af supermarkeder.

For få uger siden gennemførte B.T. et pristjek af 12 supermarkedskæder, hvor der var tale om fysiske butikker.

Her var forskellen fra nummer et til den dyreste på 12.-pladsen blot 13 kroner for kurven.

Hos netsupermarkederne er der allerede fra nummer et til nummer tre godt ni kroners forskel, og ned til nummer fire er forskellen godt 18 kroner.

Dyrest er dog Osuma.dk, som er hele 97,8 kroner dyrere end Nemlig.com.

»Det kan Osuma ikke holde til i længden. Prisforskellen er for voldsom. Det er uholdbart, og det er de nødt til at forholde sig til,« lyder det fra Bruno Christensen.

Det er så også her, den største besparelse helt teoretisk set kan opstå.

Ved at gå fra at handle kurven hos Osuma til en af de to billigste sparer du 11,7 procent.

Hvis vi så begiver os ud i et frækt og uvidenskabeligt regnestykke, hvor vi tager de 36.000 kroner, en gennemsnitlig husstand bruger om året på dagligvarer, og trækker 11,7 procent fra, er der i teorien godt 4.000 kroner at spare ved at gå fra Osuma til Nemlig.com over et år.

En anden forskel, der kan være, er, at nogle af kæderne har mere tilbøjelighed til at køre med slagtilbud end andre, hvilket naturligvis gør kurven billigere.

Da B.T. gennemførte tjekket onsdag, var der især en del tilbud hos Føtex.dk, Rema 1000s Vigo og Coop Mad.

Og så er der levering. Et sted, hvor du kan spare relativt overraskende beløber hos netsupermarkederne.

Det koster levering Nemlig.com

Man skal minimum købe for 400 kroner. Leveringen bestilles med et forudbestemt leveringsinterval på en, to eller tre timer. Man vælger mellem personlig levering, hvor man skal være hjemme, når varerne kommer, eller fleksibel levering, hvor varerne stilles ved hoveddøren. Pris for leveringen er 9-49 kroner, dertil kommer et pakkegebyr Vigo (Rema 1000)

Der er intet krav om, hvor meget man skal købe for. Man skal være hjemme, når varerne bliver leveret. Prisen for levering afhænger af, hvor meget man køber. Én pose 19 kroner

To poser, 29 kroner

Tre poser, 39 kroner

Derefter koster det fem kroner per pose Føtex.dk

Man skal minimum købe for 400 kroner. Man skal være hjemme, når varerne bliver leveret. Leveringen bestilles med et forudbestemt leveringsinterval på en, to eller tre timer. Prisen for levering ligger mellem 19 og 49 kroner, dertil kommer et gebyr for pakkeservice. Coop Mad

Man skal minimum købe for 400 kroner Leveringsprisen afhænger af, hvor i landet man bor, hvor meget man handler for, og hvornår man ønsker leveret. Bor man eksempelvis i København og køber for 700 kroner, er prisen for levering mellem 29 og 44 kroner, afhængig af hvornår varerne skal leveres. Dertil kommer et emballagegebyr. Osuma

Man behøver ikke at være hjemme, når varerne bliver leveret. Priser for levering afhænger af, hvor i landet man bor. Bor man eksempelvis i København, koster det 39 kroner, hvis man handler for mere end 400 kroner. Handler man for under 400 kroner, koster det 129 kroner i fragt. Dertil kommer en emballagegebyr på første levering.

For der er tale om en decideret jungle.

Leveringspriserne svinger alt efter tidspunkt, dag, og hvor længe du er villig til at sidde derhjemme og vente på leverancen.

Da B.T. fredag samler kurvene hos de forskellige aktører og forsøger at få dem leveret først fredag aften og så lørdag, er den billigste pris for levering 35 kroner, mens det dyreste sted vil have 49 kroner. Hos Osuma kan du slet ikke få leveret før onsdag.

Og hos Coop Mad, Føtex.dk, Nemlig.com og Osuma kommer der også udgifter til emballage oven i.

Du kan nemt spare både 20 og 30 kroner i levering ved at vælge det helt rigtige tidspunkt på den helt rigtige dag.

Rammer du plet, har du nærmest sparet mere end ved at købe varerne det billigste sted.