Hvis du har haft spenderbukserne på og forkælet dig selv med større indkøb de seneste uger, er der relativt stor risiko for, at du har betalt hundreder og måske endda tusinder af kroner mere for varen, end du egentlig havde behøvet.

September og oktober er nemlig de måneder på året, hvor priserne i Danmark gennemsnitligt ligger på det højeste niveau. Men bare rolig: Om lidt ændrer situationen sig drastisk. Sæsonen for store prisfald og muligheder for at gøre et kup er lige om hjørnet.

For når vi om godt en uge rammer november og senere kommer ind i december, befinder vi os nemlig i de to måneder på året, hvor priserne gennemsnitligt er lavest.

På nogle varekategorier kan du gennemsnitligt barbere godt en tredjedel af prisen ved at slå til, og i mange tilfælde betyder det altså potentielle besparelser på flere tusinde kroner.

Det viser en omfattende analyse af prisudviklingen på knap 13.200 varer over 14 måneder, som Pricerunner har udarbejdet for B.T.

En helt logisk gruppe varer, du kan spare store summer på at købe lige om lidt, er naturligvis en del af de ting, der ryger ud af sæson i disse uger.

»Butikkerne venter til efter efterårsferien for at få det sidste salg med, og så reducerer man priserne kraftigt for at komme af med de restpartier, man brænder inde med,« forklarer Bruno Christensen, ekspert i detailhandel.

Køber du eksempelvis en grill i november, sparer du i gennemsnit 33 procent i forhold til den måned, hvor priserne topper.

En grill, som er del af et restparti, falder drastisk i pris i november

På havetilbehør – det kan være noget som en terassevarmer – er der gennemsnitligt 35 procent at spare, og på havemaskiner, eksempelvis en græsslåmaskine, er der 30 procent at spare.

Et hurtigt kig i byggemarkedernes tilbudsaviser afslører da også, at de allerede nu er i gang med at annoncere varer som grill og græsslåmaskiner med rabatter på både 1.000, 2.000 og 3.000 kroner for at komme af med restpartierne.

Også prisen for en cykel rammer eksempelvis nu bunden.

I maj, når sommeren for alvor er ved at indfinde sig, er gennemsnitspriserne for en cykel på sit højeste.

Den store tilbudskrig

Men i november, når kulden er ved at indfinde sig, rasler priserne ned og er omkring 20 procent lavere end på topniveauet.

En cykel, der koster 8.000 kroner i maj, vil derfor gennemsnitligt være nede i omkring 6.600 kroner i november.

Og det er ikke kun sæsonvarerne, hvor priserne falder kraftigt, viser Pricerunners analyse.

November og december er nemlig nogle af de måneder på året, hvor butikskæderne kæmper hårdest for at få fingre i dine penge.

Black Friday i slutningen af november er en af de helt store tilbudsdage og er med til at presse priserne ned i november

Det sker med store tilbudskampagner omkring black friday, som ligger i slutningen af november og selvfølgelig op til jul, når danskerne valfarter ud for at købe de sidste julegaver.

»Og det her er altså en periode, hvor detailhandel tænker, at den julegave, de ikke får solgt i dag, den sælger konkurrenten i morgen. Så det gælder virkelig om at komme først med de skarpe tilbud,« forklarer Bruno Christensen.

Den mentalitet kan aflæses på flere varekategorier.

Skal du have legetøj som gave eller til dine egne børn, sparer du gennemsnitligt 37 procent i november og december.

FAKTA: Top 10 prisfald i november Procentsatsen er udtryk for, hvor meget varegruppen gennemsnitligt falder i pris i forhold til den måned, hvor gennemsnitsprisen er på sit højeste. 1: Legetøj (37%) 2: Spillekonsoller (37%) 3: Havetilbehør (35%) 4: Grill (33%) 5: Cykeltilbehør (32%) 6: Elværktøj (32%) 7: Støvsugere (31%) 8: Havemaskiner (30%) 9: Computerskærme (25%) 10: Cykler (20%) Kilde: Pricerunner

Det samme er tilfældet med spillekonsoller som en Playstation – også her er der gennemsnitligt 37 procent at spare i forhold til, når priserne topper.

Det skorter ikke på varekategorier, der rammer bunden prismæssigt i november.

Andre eksempler er bøger, tv-apparater, hovedtelefoner og møbler.

Der er altså rig mulighed for at gøre et kup, hvis du er lidt skarp og slår til på det rigtige tidspunkt.