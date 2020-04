I dagene op til den sidste weekend i marts skete der en bevægelse i de danske butikker, som er meget sjældent set.

Danskerne svingede dankortene i byggemarkeder og gør-det-selv-butikker i så vildt et tempo, at indkøb til projekterne i hus og have lå 80 procent over normalen. Men samtidig med at danskerne købte lystigt ind, blev mange taget så eftertrykkeligt ved næsen, at de blev snydt for hundreder eller sågar tusinder af kroner med et snuptag.

Priserne på alt fra trampoliner og plæneklippere til byggematerialer, boremaskiner og maling svinger nemlig helt voldsomt i Danmark. Det gør de, selv om der er tale om fuldstændigt identiske varer, viser en analyse, som Pricerunner har lavet for B.T.

Tag for eksempel prisen for et populært drivhus fra Halls. Fra den dyreste til den billigste forretning er der 12.400 kroners forskel i pris - selv om det er det samme produkt, de to butikker sælger.

En populær Weber-grill kan du spare 3.200 kroner på ved at gå fra den dyreste til den billigste butik, og på en populær Salta-trampolin er der 10.356 kroners forskel.

Og så er der eksempler på, at du kan spare 1.000 kroner på en Bosch-boremaskine, 1.700 kroner på en pakke terrasse-skruer og mere end 700 kroner på en spand maling.

De eksempler er et lille bitte udpluk. I Pricerunners analyse har man set nærmere på 750 populære varer på tværs af 15 kategorier. Gennemsnitligt er der 37 procent at spare, hvis man finder den billigste butik.

»De her eksempler, hvor der er 300 procent forskel på den samme vare, er en helt sindssyg prisforskel,« siger Bruno Christensen, ekspert i detailhandel:

»Der er intet, der kan forsvare sådan en forskel. 10-15 procents forskel kan man forvente ud fra butikkernes forskellige koncepter. Men derudover hører det ingen steder hjemme, at der er så store prisforskelle.«

Alligevel er der en del danskere, som er gået i prisfælden – i langt de fleste tilfælde uden at ane det.

Coronakrisen har betydet, at mange danskere rent impulsivt har startet hjemmeprojekter.

Siden den 15. marts har vores forbrug til hus- og haveprojekter ligget mindst 20 procent over det normale og i nogle perioder endda 60 og 80 procent over, viser data fra Danske Bank.

Den impulsivitet gør os sårbare.

»Folk står lige nu på nakken af hinanden i byggemarkederne. Vi er hjemsendte, så det skal være her og nu. Det betyder, at man måske er villig til at betale lidt mere. Men det bør altså ikke være mere end 100-150 kroner,« siger Bruno Christensen.

Og der skal faktisk ikke en gang særlig meget til, før du har vendt bøtten og i stedet for at blive snydt for en masse penge pludselig sparer dem i stedet.

»Det handler om at planlægge de her projekter ned i detaljen, men det gør de færreste, fordi det tager tid, og fordi det måske er lidt kedeligt,« siger Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom ved Nordea:

FAKTA: Så stor er den gennemsnitlige besparelse Pricerunner har undersøgt de 50 mest populære produkter i hver kategori og udregnet den gennemsnitlige besparelse fra dyrest til billigst. Priserne er indhentet den 30. marts. Bore- og skruemaskiner: 52 % Byggematerialer: 49 % Drivhuse: 36 % Grill: 39 % Haveredskaber: 45 % Håndværkertøj: 44 % Højtryksrenser: 38 % Maling: 43 % Pladematerialer: 37 % Plæneklipper: 42 % Planter og frø: 39 % Robotplæneklipper: 33 % Tapeter: 27 % Træ: 23 % Trampolin: 42 %

»Men gør man sig den ulejlighed, kan man altså spare en topchefs timeløn på en trampolin. Der er helt sikkert mange penge at spare.«

Hun har svært ved at forstå de markante prisforskelle og opfordrer danskerne til at gøre en indsats for at gennemskue markedet.

»De her ting er gængse varer, som der er et stort marked for, så man skulle tro, at butikkerne var tættere på hinanden i pris. For det er ikke svært for danskerne at gennemskue de her ting,« siger Ann Lehmann Erichsen:

»Vi har så mange prissammenlignings-værktøjer på nettet i dag. Man kan blive ekspert på prisniveauet på en trampolin på en halv time. Så det er nemt at være forbruger, og det er ret nemt at finde det billigste sted.«