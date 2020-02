Hvad skal et hus koste?

Et er den pris, der står på salgsmaterialet, når villaen kommer til salg - noget andet er det beløb, der ender med at stå på købsaftalen.

Nogle steder i landet udbydes husene stort set til den samme pris, som køberne i gennemsnit viser sig villige til at betale, men der er også områder, hvor det kan betale sig at prikke lidt til sælger.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

I Lolland Kommune lyder forskellen på de udbudskvadratmeterpriserne og salgskvadratmeterpriserne, som kommunens villaer og rækkehuse blev udbudt og solgt for i 2019, på hele 24 procent. Det giver ø-kommunen landets største prisforskel på udbuds- og salgspriserne.

Huskvadratmeterne blev i gennemsnit udbudt til salg for 5.236 kroner, mens de blev solgt for 3.972 kroner. Dermed lyder den kontante forskel på et 100 kvadratmeter stort gennemsnitligt hus i Lolland Kommune på lige knap 126.500 kroner.

Den relativt store forskel kan der ifølge boligøkonom hos Jyske Bank Mikkel Høegh være to forklaringer på;

- Det er et område, hvor der skal et vist afslag til for at få en handel til at glide igennem, og så er tallene nok også påvirket af huse, der har ligget på markedet et stykke tid - og hvor priserne falder, inden de bliver solgt. Det betyder, at nye huse, der udbydes til salg, konsekvent har en lidt for høj pris i forhold dem, der bliver handlet, siger han til Boliga.dk.

I de nordjyske kommuner Lemvig og Frederikshavn - hvor de gennemsnitlige salgskvadratmeterpriser sidste år lå på 5.875 og 10.347 kroner - blev husene også handlet til betydeligt lavere beløb, end de var udbudt til salg for. Her var salgskvadratmeterpriserne nemlig end henholdsvis 18 og 16 procent under.

Pletskud i fremgangsområder

I det østjyske skal køberne tværtimod kigge længe efter de store rabatter. Her har de gennemsnitlige udbudskvadratmeterpriser nemlig ramt plet flere steder.

Dette gælder blandt andet i Favrskov og Odder Kommune - hvor husene i gennemsnit er blevet solgt for 13.267 og 14.088 kroner pr. kvadratmeter. Det betyder, at 100 gennemsnitlige huskvadratmeter har kostet køberne omkring 1,3 og 1,4 millioner kroner i de to oplandskommuner til Aarhus - hvilket stort set er det samme som udbudspriserne.

- Der er klart områder, hvor man er bedre til at sætte prisen. Det er også nemmere at ramme plet med udbudsprisen i de kommuner, fordi der er mere gang i boligmarkedet og salgspriserne på husene stiger, siger Mikkel Høegh til Boliga.dk.

Også i Sorø og Ringsted Kommune er der ikke så meget rabat at hente for huskøberne. Her er der nemlig kun få kroners forskel på udbuds- og salgskvadratmeterpriserne på husene.

*Boliga.dk har opgjort de gennemsnitlige udbudskvadratmeterpriser og salgskvadratmeterpriser på villaer og rækkehuse udbudt til salg eller solgt i 2019 fordelt på kommuner.