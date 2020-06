I stedet for alenlange samtaler og en lind strøm af sms'er har danskerne de seneste år ændret adfærd radikalt, når det kommer til brugen af smartphones.

Streaming, chat og massiv brug af hjemmesider og sociale medier har taget over, og det kan mærkes på dataforbruget, som år for år stiger markant.

Alene fra 2018 til 2019 steg mængden af data, danskerne gennemsnitligt bruger på farten – via enheder som smartphones, tablets eller mobilt bredbånd – med 28 procent.

I slutningen af 2019 lå det gennemsnitlige forbrug på 9,5 GB data om måneden, viser Energistyrelsens telestatistik for andet halvår af 2019.

Og det kan tydeligt ses på den måde, selskaberne sætter mobilabonnementer sammen på.

Konkurrencen om at tilbyde sms'er og mms'er er udslettet – det er nu gratis alle steder – og mængden af taletid er så småt trådt i baggrunden. I stedet slås selskaberne nu om dine penge ved at lokke med store mængder data.

»På papiret har danskerne jo reelt set aldrig haft billigere telepriser. Og bruger du lidt tid på at sammenligne selskaberne, finder du hurtigt ud af, at der er kæmpe store prisforskelle,« siger Nicolas Fredriksen, teleanalytiker ved Telepristjek.dk.

B.T. har foretaget et pristjek blandt 25 teleselskaber for at vise dig, hvor du får det billigste abonnement, som indeholder mindst 10 GB data, og som også kan bruges, når du rejser i EU.

Testvinderen er et abonnement fra selskabet Greentel, som opererer på Telias netværk. Her får du 15 GB data og to timers taletid for 79 kroner om måneden.

Tæt i hælene på Greentel er et abonnement fra Glad Mobil. Her er prisen også 79 kroner om måneden, men pakken indeholder 'kun' 10 GB data, og derfor kårer B.T. Greentel som bedst i test.

Om vinder-abonnementet siger Nicolas Fredriksen:

»Det er et supergodt abonnement, som reelt set dækker langt de fleste danskeres behov – både i forhold til data og taletid.«

Pristjekket afslører også, at der er store prisforskelle i det samlede felt af teleudbydere.

Går du for eksempel fra YouSees billigste abonnement, der indeholder mindst 10 GB data, til testvinderen, sparer du 90 kroner om måneden – eller 1.080 kroner om året.

»Det bliver hurtigt mange penge. Er man to eller tre i husstanden, der skifter fra et af de dyrere abonnementer i pristjekket, til et af de billigere, så er der jo potentielt tusinder af kroner at spare om året,« siger Nicolas Fredriksen.

Der er dog lidt forskellige ting, du skal være opmærksom på.

For måske kan du i virkeligheden nøjes med et abonnement, som er endnu billigere end 79 kroner om måneden.

»Man skal huske, at når man ser den her statistik, så er de 9,5 GB data et gennemsnitsforbrug beregnet ud fra tablets, telefoner og mobilt bredbånd. De færreste bruger så meget på deres smartphone alene, så man vil nok kunne nøjes med mindre,« siger Nicolas Fredriksen.

Også selskabernes dækning skal tages med i overvejelserne.

»Langt de fleste selskaber siger jo, at de dækker i hele landet, men det er ikke altid tilfældet. Den bedste måde at finde ud af det på er faktisk at spørge andre, der bor i området, hvad deres erfaringer er. Det er en meget effektiv måde at finde ud af, hvilke netværk der er stabile, og hvilke der ikke er.«