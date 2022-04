Det kan være en dyr fornøjelse, når hele familien skal ud at have en på opleveren i påskedagene.

Entrébilletter til zoologiske haver eller forlystelsesparker for en familie på fem kan hurtigt løbe op i omkring 1.000 kroner. Men der er mange penge at spare, hvis man som familien Bjerregaard fra Randers har aktiveret spareradaren og går på rabatjagt.

»De fleste mennesker vil vel gerne have så meget som muligt for så lidt som muligt,« siger 39-årige Sarah Louise Bjerregaard.

Hun og hendes mand har tre børn – to på 15 år og et på 11 år – så det er slut med børnerabatter og gratis entré for de mindste.

Sarah Louise Bjerregaard er en haj til at finde rabatter på oplevelser. Vis mere Sarah Louise Bjerregaard er en haj til at finde rabatter på oplevelser.

»Vi er fem ‘voksne’ nu. Det kan man godt mærke. Det er dyrt,« siger Sarah Louise Bjerregaard.

Men det er der råd for.

Børnene fik nemlig alle et gavekort til Ree Park i julegave, som først er blevet indløst nu.

»Jeg har lagt mærke til, at Ree Park har rabat et par gange om året. Ree Parks årskort kommer gerne på tilbud i foråret. Vi regnede med, at det ville ske igen, og det holdt stik.«

Dyr i Ree Park ved Ebeltoft. Foto: Kim Haugaard Vis mere Dyr i Ree Park ved Ebeltoft. Foto: Kim Haugaard

Normalt koster et årskort til Ree Park Safari 350 kroner. Men i perioden 9.-18. april i år er der 25 procent rabat, og da Sarah Louise Bjerregaard var så forudseende at vente med at købe årskort til nu, har familien på fem sparet i alt 437,50 kroner på fem årskort.

Samtidig giver årskortene fri entré til blandt andet Aalborg Zoo, Odense Zoo, Givskud Zoo og Jesperhus, og på den måde giver et enkelt årskort adgang til gratis oplevelser og store rabatter andre steder, lyder det fra Sarah Louise Bjerregaard.

»Vi tager dem alle sammen. Og så har jeg en datter, der gerne vil se Christopher i Tivoli Friheden, og der er så halv pris på Tivoli Friheden med årskortet fra Ree Park. Så der er mange penge at spare, hvis man gør det sådan.«

Hun peger samtidig på, at der ofte er store rabatter at hente gennem medlemskab af fagforeninger, særlige rabatter som bankkunde eller som medlem af Coop.

B.T. har gennemgået rabatter til en lang række forlystelser. Få overblikket i bunden af denne artikel.

Det gælder blandt andet i Legoland i Billund.

Her snyder man ganske enkelt sig selv, hvis man tropper op ved billetlugen og betaler den fulde normalpris på 429 kroner for alle over tre år.

For eksempel kan alle fagforeningsmedlemmer med et PlusKort få op til 39 procent rabat, mens Danske Banks over en million privatkunder kan komme i Legoland til 270 kroner.

Og er man hverken medlem af en fagforening, kunde i Danske Bank eller lignende, kan man bare gå ind på skolemælk.dk og købe to billetter til Legoland for én billets pris.

Er man lidt oppe i årene, er der også pæne rabatter at hente som medlem af Ældre Sagen, viser B.T.s gennemgang af rabatter.

Her kan man blandt andet få rabat i Knuthenborg Safari Park og Zoologisk Have i København, ligesom medlemmer af Ældre Sagen kan invitere børnebørnene i Legoland til rabatpris.

Men er det ikke frygtelig besværligt og tidskrævende at lede efter alle de rabatter?

Nej, lyder det fra Sarah Louise Bjerregaard.

»Det er heldigvis blevet nemmere at finde rabatter. Jeg følger bare de ting, vi godt kan lide at lave på Facebook, og så kommer der ofte rabatter i deres nyhedsbreve. Så går man ikke glip af noget,« siger hun.

Her i påsken skal årskortene til Ree Park Safari tages i brug.

»Som årskortholder kan man komme ud torsdag morgen klokken 8 og sige godmorgen til dyrene. Så det skal vi. Og så er vi naturmennesker. Så vi bruger også de mange gratis glæder, der er i naturen,« siger Sarah Louise Bjerregaard.

Guide til rabatter på oplevelser i påsken

Guiden er ikke udtømmende, men tjener som eksempler: Priserne og rabatter er indhentet 11. april 2022.

Legoland

Normalpris: 429 kroner for personer over 3 år.

Med et PlusKort fra Fagbevægelsens Hovedorganisation får du op til 39 procent i rabat på entrébilletten.

Som medlem af fagforbundet IDA får du 35 procent i rabat på entrébilletter i perioden 2. april – 10. juli.

Som medlem af Det Faglige Hus får du 149 kroner i rabat på entrébilletten i perioden 2. april – 10. juli.

Som medlem af Krifa får du 30 procent i rabat på entrébilletten.

Som medlem af Ældre Sagen kan du få 130 kroner i rabat pr. entrébillet på op til seks billetter.

Som medlem af Coop får du 35 procent i bonus på entrébilletter i perioden 2. april – 10. juli. Du får altså indsat 150,15 kroner på dit Coop-medlemskort, som du kan handle for i Coops butikker, når du køber én entrébillet.

Som kunde i Danske Bank er entréprisen 270 kroner i perioden 2. april – 10. juli.

På skolemaelk.dk kan du få en gratis fribillet, hvis du køber en entrébillet til fuld normalpris i perioden 2. april – 10. juli. Du får altså 2 for 1.

Zoologisk Have København

Normalpris voksne: 195 kroner. Børn 3-12 år: 105 kroner.

Som medlem af HK får du 10 procent i rabat.

Som medlem af Ældre Sagen får du 10 procent i rabat.

Med et PlusKort fra Fagbevægelsens Hovedorganisation får du 7-9 procent i rabat.

Bakken

Normalpris ved indgangen for turbåndsbilletter: 299 kroner. Normalpris ved køb online op til seks døgn før brug: 279 kroner. Normalpris ved køb online +7 døgn før brug: 249 kroner.

Med et PlusKort fra Fagbevægelsens Hovedorganisation får du 20 procent i rabat.

Knuthenborg Safaripark

Normalpris ved indgangen: 289 kroner. Børn 3-11 år: 195 kroner. Normalpris online i påskedagene: Voksen: 219 kroner. Børn 3-11 år: 145 kroner.

Som medlem af Ældre Sagen får du 20 procent i rabat på online-billetprisen. Gælder kun billetter købt online. Brug rabatkoden: Ældre Sagen 20

Odense Zoo

Normalpris, voksen: 195 kroner. Børn 3-11 år: 100 kroner.

Fri entré med årskort fra Ree Park Safari.

Som studerende kan du købe entré for 166 kroner ved forevisning af gyldigt studiekort.

Tivoli Friheden, Aarhus

Normalpris for entré, personer over 90 cm: 150 kroner. Personer under 90 cm: Gratis.

Som medlem af Ældre Sagen er prisen: 112 kroner (gælder kun ved køb online).

Med et PlusKort fra Fagbevægelsens Hovedorganisation får du op til 30 procent i rabat på entré.

Som medlem af Det Faglige Hus er entréprisen: 110 kroner (turpas får du for 95 kroner. Normalpris: 135 kroner).

Som Fordelskunde hos automester.dk er entréprisen: 110 kroner (turpas får du for 95 kroner. Normalpris: 135 kroner).

Aalborg Zoo

Normalpris: Voksen: 210 kroner. Børn 3-11 år: 125 kroner.

Fri entré med årskort fra Ree Park Safari.

Med et DSB Plus fordelskort (gratis at oprette) får du 15 procent i rabat for op til fem personer.

Som medlem af Klub NORDJYSKE får du 25 procent i rabat (maks. to personer pr. husstand).

Studerende får 20 procent i rabat ved forevisning af gyldigt studiekort.

Ree Park Safari

Normalpris, årskort voksen: 350 kroner. Barn 3-11 år: 200 kroner.

Påskerabat på årskort i perioden 9. – 18 april: 25 procent.

Med et årskort til Ree Park Safari får du blandt andet også. Gratis entré én dag:

Aalborg Zoo

Odense Zoo

Givskud Zoo

Jesperhus Feriepark

50 procent rabat på entré til: