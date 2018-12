Der er rigtig mange penge at spare, hvis du gør dit forarbejde ordentligt, når du køber julegaver til dine eller andres børn. Det viser en prisanalyse af de 25 mest populære stykker legetøj, som Pricerunner har foretaget for B.T.

»Det er jo helt utrolige forskelle, og jeg tror ikke, mange er klar over, hvor mange penge man egentlig kan spare på julegaverne.«

Sådan lyder reaktionen fra Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom hos Nordea.

I mange tilfælde er der prisforskelle på alt fra 200 til mere end 1.000 kroner for den helt samme vare. Forskellen er udelukkende, hvilken netbutik du køber den i.

Eksempelvis kan du spare 110 kroner, hvis du køber Smart Sketcher Projecter hos Coolshop.dk frem for Bilka.dk.

Lego dominerer listen med de 25 stykker legetøj, som danskerne søger allermest på lige nu. Foto: Torkil Adsersen Vis mere Lego dominerer listen med de 25 stykker legetøj, som danskerne søger allermest på lige nu. Foto: Torkil Adsersen

Til gengæld kan du spare 1.071 kroner, hvis du køber Lego Technic Bugatti Chiron hos Bilka.dk frem for BJ Trading.

»Det er jo en rigtig god gevinst, du kan tjene, hvis du bruger 10 minutter på at undersøge, hvor du kan få gaven billigst. Sparer du 150 kroner, fordi du har brugt 10 minutter på at gøre dit forarbejde, så er det jo en fortræffelig timeløn,« siger Ann Lehmann Erichsen.

Ifølge Pricerunners analyse er der gennemsnitligt 38 procent at spare på tværs af de 25 varer, som er inkluderet i analysen.

Det kan blive til rigtig mange penge i længden.

Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen er overrasket over, hvor mange penge der er at spare på legetøj. Foto: Thomas Freitag Vis mere Forbrugerøkonom Ann Lehmann Erichsen er overrasket over, hvor mange penge der er at spare på legetøj. Foto: Thomas Freitag

En familie, hvor forældre skal købe gaver til deres børn, kan spare op mod 1.000 kroner i alt, hvis de er lidt opmærksomme, viser Pricerunners beregninger.

»Jeg synes, det er interessant, fordi mange bare køber julegaver det første og det bedste sted. De får en ønskeliste, og så tænker de fleste, at det vel koster nogenlunde det samme alle vegne,« siger Ann Lehmann Erichsen og uddyber:

»Vi er gode til at tjekke priserne, hvis det drejer sig om en flybillet. Nu viser det sig, at det kan være en rigtig god idé at gøre det samme med billigere ting som julegaver, for der kan være rigtig mange penge at hente.«

Analysen er foretaget den 12. december 2018 og fokuserer udelukkende på priser i netbutikker. Fragten er indregnet i de priser, der fremgår af skemaet.