Noget af det klart mest populære på Black Friday er legetøj.

Og selvom der er risiko for, at butikkerne udnytter den interesse til at fuppe dig med falske tilbud, så er der også rigtig gode muligheder for at spare solide summer på gaver til børnene.

B.T. har allieret sig med Pricerunner.

Prisportalen viser dig her de ti skarpeste tilbud på legetøj lige nu.

Lego Bugatti Chiron – SPAR 30 procent

Kan købes med 30 procents rabat hos Føtex, Bilka og BR.

»En af LEGOs topsæt. Det er et godt tilbud og måske en af julegaverne, der kan skaffes med rabat her.«

Lego City Passagertog – SPAR 30 procent

Kan nu købes for 489 kroner – og det er 30 procents rabat. Kan fås til den pris hos Føtex, Bilka og BR.

»En klassiker, der hvert år til jul står højt på mange børns ønskeseddel. Billigste pris hidtil på LEGO-sættet.«

Puky løbe/gåcykel – SPAR 27 procent

Kan lige nu købes for 339 kroner hos Boernibalance.dk. En solid rabat.

»Det er også en eftertragtet vare, og den er kommet godt ned i pris.«

Zapf Baby Born dukke – SPAR 26 procent

Kan lige nu købes for 175 kroner hos BR.

»Dukken er dukket op til en super pris i Br.dk. Den har her ramt dens hidtil laveste pris.«

Dukkevogn fra Smallstuff – SPAR 28 procent

Koster lige nu 400 kroner i Kids World.

»Også meget populær i legetøjskategorien – det er den laveste pris hidtil på dukkevognen.«

Lego Friens Redningsmissionsbåd – SPAR 27 procent

Kan lige nu købes for 384 kroner i Br.dk.

»Igen et supertilbud på et af Legos mest populære sæt.«

Moose Snuggles My Dream Puppy – SPAR 58 procent

Koster lige nu 210 kroner på Br.dk.

»Et af de rigtig gode tilbud fra Br.dk. Prisen er helt i bund.«

Lego Mindstorms – SPAR 30 procent

Koster lige nu 1.539 kroner i Br.dk.

»For de lidt mere avancerede Lego-nørder er det her et godt sæt. Og prisen er i dag banket godt ned.«

Dantoy spisesæt – SPAR 50 procent

Kan købes billigst i Davidsen shop.

»Det her er et godt bud på dagens bedste tilbud i legetøjskategorien.«