Udsigten til en sommer uden ferie i udlandet har de seneste uger fået et støt stigende antal danskere til at investere hele - eller noget af - opsparingen i et sommerhus.

De går ganske enkelt som varmt brød lige nu, men træk lige vejret, hvis du går med tanker om at gøre de mange nye sommerhusejere kunsten efter. Du kan nemlig spare enorme summer ved at udvide din horisont.

En ny opgørelse fra Spar Nord viser, at der kan være op mod et par millioner kroner at spare, hvis du køber et sommerhus i den billigste kommune i din region fremfor den dyreste kommune.

Tag for eksempel borgerne i Region Midtjylland.

Hvis de gerne vil købe et sommerhus i deres egen region, kan de hurtigt skære et par millioner kroner af prisen for et sommerhus på 70 kvadratmeter, hvis de dropper tanken om at købe det i Aarhus og i stedet køber et i Stuer.

Der er gennemsnitligt 28.581 kroners forskel i kvadratmeterprisen, viser data, som Spar Nord har trukket via Boligsiden.dk.

Og det giver altså en prisforskel på godt to millioner kroner for 70 kvadratmeter.

Også for potentielle sommerhusejere i Region Hovedstaden er der mulighed for at spare kassen.

Køber du et sommerhus i Frederikssund frem for et sommerhus i Helsingør, har du barberet 21.609 kroner af kvadratmeterprisen og dermed godt 1,5 millioner kroner af den samlede pris.

Og sådan kan man mere eller mindre blive ved, hvis ellers man er klar til at fravælge de allermest populære sommerhusområder i ens region.

I Region Syddanmark kan du skære omkring 960.000 kroner af prisen for et sommerhus på 70 kvadratmeter ved at vælge den billigste kommune.

I Region Sjælland er tallet 709.000 kroner.

I Region Nordjylland kan du skære 527.000 af prisen.