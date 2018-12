Det er ikke mere end knap to måneder siden, at bredbåndsudbyderen Hiper blev opkøbt af TDC, og nu får priserne så et ordentlig nøk op. Hiper har torsdag bekræftet overfor B.T., at de hæver prisen fra 219 til 259 kroner om måneden.

»Man hiver tænderne ud på den frække hund på markedet. Det er ærgerligt, og det er dårligt for forbrugerne.«

Sådan lyder reaktionen fra Martin Salamon, cheføkonom hos Forbrugerrådet Tænk.

Men han er ikke overrasket. Allerede da opkøbet blev meldt ud i oktober, gik Martin Salamon ud og delte sin frygt for, at priserne ville stige. En spådom, der ramte plet.

TDC har opkøbt Hiper. Og nu stiger priserne. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere TDC har opkøbt Hiper. Og nu stiger priserne. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er jo desværre helt efter bogen. Når de store hapser de små, skynder de sig at gøre de små tandløse. De fjerner en trussel og gør det mindre attraktivt for forbrugerne at vælge andet en Yousees eget hovedbrand,« siger Martin Salamon.

Hiper fortalte i dag, at priserne ikke stiger for de eksisterende kunder. Men det er ikke en formildende omstændighed, mener Martin Salamon. Det er et kynisk træk.

»Man vil gerne holde på de eksisterende kunder, og så lukker man af for, at folk har en god grund til at skifte til billige Hiper. Så man gør det helt klart, at man vil holde på folk men samtidig dirigere nye kunder over til Yousees hovedprodukt,« siger Martin Salamon.

Hiper hæver prisen for bredbånd fra 219 kroner om måneden til 259. Samtidig hæver de prisen på 1000 Mbit-produkter fra 299 kroner om måneden til 339 kroner om måneden.

Stig Myken adm. direktør i Hiper afviser, at stigningerne har noget med TDC at gøre. Foto: Sigrid Nygaard Vis mere Stig Myken adm. direktør i Hiper afviser, at stigningerne har noget med TDC at gøre. Foto: Sigrid Nygaard

»Årsagen, til at vi nu har hævet prisen, er, at vi driver en forretning, og vores konkurrenter har hævet priserne løbende. Så efter tre år var det tid til at lave en ændring. Vi synes stadig, at vi er konkurrencedygtige,« sagde Stig Myken, administrerende direktør i Hiper, torsdag.

Han afviser, at prisstigninger har noget med salget til TDC at gøre.

»Det har været planlagt længe, at vi skulle hæve prisen nu, så det har intet med TDC at gøre.

Det er en beslutning, der er blevet truffet lang tid forinden og er en del af vores forretningsstrategi.«