Allerede fra morgenstunden blev dagen stemplet som ‘sort torsdag’.

Og dagen levede op til de dystre forventninger. Den ene dårlige nyhed efter den anden væltede ind og ramte helt almindelige mennesker som den ene lussing efter den anden.

Det var de britiske forbrugere, som fik hammeren. Og den hammer, der faldt, var gjort af et stof, som i en del tilfælde også rammer de danske forbrugere i øjeblikket.

For briterne er cocktailen af dårlige nyheder blevet så grum, at de helt almindelige britiske forbrugere står til det største fald i levestandarder, der nogensinde er registreret, skriver The Times og Guardian.

Loftet for energiregninger blev hævet, så omkring 27 millioner husstande står til en øget udgift på 54 procent til gas og el – det svarer til mellem 6.000 og 7.000 kroner mere om året.

Samtidig er inflationen nærmest løbet løbsk.

De seneste tal viste, at inflationen i Storbritannien er på 5,4 procent, og torsdag meldte Bank of England så ud, at forventningen er, at inflationen fortsætter op og ryger over syv procent til april.

Og det var ikke enden på de dårlige nyheder.

Rishi Sunak havde en hård besked til briterne Foto: POOL Vis mere Rishi Sunak havde en hård besked til briterne Foto: POOL

Ud på eftermiddagen kom der endnu en tung melding fra Bank of England.

For at imødegå inflation og overophedning af økonomien hævede de renten og varslede flere rentestigninger i løbet af året.

Privatøkonomisk var det et træk, som især kan komme til at koste låntagere og boligejere mange penge, fordi deres lån bliver dyrere.

Oven i alt det er der en skattestigning på vej fra april. En stigning, som skal sikre flere penge til sygehusvæsenet.

Og da den britiske finansminister, Rishi Sunak, så indtog talerstolen i det britiske parlament, var der ikke meget hjælp at hente.

Godt nok har den britiske regering indført tiltag, der skal hjælpe de allerhårdest ramte husstande med at få rabatter på de stigende energiregninger, men generelt var holdningen, at briterne skal bide de faldende levestandarder i sig.

»Det er ikke holdbart at blive ved med at holde energipriserne på et kunstigt lavt niveau. Det vil være både uærligt og forkert, hvis jeg står her og lader, som om det ikke bliver nødvendigt for folk at tilpasse sig højere priser.«

Ifølge flere beregninger betyder situationen, at den gennemsnitlige brites rådighedsbeløb kommer til at falde med to procent i 2022.

Som punktum for den brutale torsdag kom der så en hård melding fra Andrew Bailey, direktør for Bank of England.

Han meldte ud over for BBC, at det er vigtigt, at briterne nu holder igen med at bede om store lønstigninger, da det kan bidrage til en hurtigt voksende inflation.

»Jeg ved, det gør ondt at skulle acceptere, at vi har brug for at dæmpe lønstigninger. Det vil jeg ikke forsøge at forsøde på nogen måde – det gør ondt. Men det er den udvikling, vi er nødt til at se, hvis vi skal igennem det her problem hurtigt.«