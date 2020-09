Det var først en uge efter, 34-årige Sonny Meyer fra Vanløse havde købt et tv på slagtilbud hos Power, at han fik på fornemmelsen, der var noget galt.

En uge efter købet var Sonny mødt op i Power-butikken i Herlev for at få flyttet købet fra sit kreditkort til sit Mastercard, fordi det har en udvidet forsikring. Da ekspedienten lavede de nye papirer, faldt Sonnys blik på førprisen, og så begyndte tankerne at køre.

For da Sonny betalte 5.999 kroner for sit nye tv søndag 2. august, var det til 25 procent rabat og en førpris på 7.999 kroner.

Nu kunne Sonny se, at normalprisen var angivet til 6.999.

Da han undersøgte det nærmere på prisportalen Pricerunner senere samme dag, kunne han se, at tv'ets pris havde ligget på 6.999 kroner fra omkring 20. maj til 20. juli.

Men 14 dage før kampagnen med 25 procent rabat gik i gang, steg prisen pludselig til 7.999 kroner.

I stedet for 14 procent rabat fra 6.999 til 5.999, kunne Power altså nu angive en rabat på 25 procent rabat, når de sænkede prisen fra 7.999 til 5.999 kroner.

»Jeg føler mig snydt. Det ser meget mærkeligt ud, at prisen på den måde bliver sat op kort før tilbuddet, så rabatten ser større ud. Jeg kan ikke bevise det, men jeg får tanken, at det er bevidst,« siger Sonny Meyer og uddyber:

Sonny kunne se, at prisen pludselig var steget, før han købte det til 25 procent rabat, og faldt tilbage til 6.999 kroner dagen efter, han havde købt det.

»For mig handler det ikke om de 5-600 kroner, jeg egentlig bør have udbetalt, hvis jeg reelt skal have 25 procent rabat. Det er en principsag. Der er noget lurvet ved det her, og jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har været udsat for det.«

Power afviser, at de har snydt Sonny. Deres forklaring vender vi tilbage til.

Sonnys mistanke om, at han ikke er den eneste, der har oplevet voldsomt svingende priser op til tilbudskampagner, bekræftes, da B.T. ringer til Pricerunner.

De følger til hverdag prisudviklingen på alt mellem himmel og jord, og i den forbindelse har deres prisrobotter registreret igen og igen, hvordan priser kører op og ned.

»Desværre ser vi den her slags meget ofte. Vi ser det i mange brancher, og vi ser det i mange butikker,« siger Martin Andersen, direktør for Pricerunner i Danmark:

»Formålet er klart: Man forsøger at sminke priserne, så udsalget ser langt bedre ud, end det er. Og det gør man ved at hæve priserne op til kampagnen, så prisnedsættelserne ser større ud.«

I Sonnys tilfælde skrev han til Power flere gange, men fik aldrig et brugbart svar. I stedet har han nu indbragt sagen for Forbrugerombudsmanden.

En sag, Sonny umiddelbart har mulighed for at vinde.

»Hvis sagen er, som den er fremstillet her, og Power har angivet en prisnedsættelse i forhold til en pris, der kun har været gældende i 14 dage, er det i strid med Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring,« vurderer Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk:

»Det er selvfølgelig ikke godt, når man påstår, at der er tale om en besparelse, som ikke er reel, for det virker. Folk køber det, fordi de tror på, at de opnår den besparelse. Man køber på en falsk forudsætning.«

Hos Power har man et helt andet syn på sagen.

Her forklarer Powers salgschef, Simon Frølich, at Sonny købte sit tv i forbindelse med en kort kampagne, hvor alle tv-apparater var på tilbud, og at reglerne derfor var anderledes i den weekend.

»Normalt er det rigtigt, at der skal være en reference på seks uger i forhold til den pris, man giver rabat ud fra, men det her var en kampagne på tre dage på et helt sortiment – 200 tv-skærme. Og så gælder den regel ikke. Så er det den skiltede normalpris, man skal referere til,« siger Simon Frølich, og uddyber:

Salgchef i Power Simon Frølich.

»Jeg må indrømme, at på den enkelte skærm ser det mærkeligt ud, at prisen går op før kampagnen og ned lige efter. Men det sker, fordi prisen følger markedet. Faktum er, at den pris, Sonny har givet for skærmen, er den billigste nogensinde.«

Men ærlig talt: Er det her ikke lidt noget fusk, så I kan få rabatten til at se større ud?

»Nej, det er det ikke. Det kan jeg klart afvise. Juridisk er det efter bogen. Det ser måske spøjst ud for kunden, men jeg tror, at der, hvor det går galt, er, at da Sonny skriver til os, får vi ikke svaret ham ordentligt på det, han spørger om,« siger Simon Frølich:

»Havde vi forklaret ham, hvordan det her hænger sammen, tror jeg, det havde været meget klart. Så det skulle vi have håndteret bedre.«

Sonny Meyer afventer nu Forbrugerombudsmandens afgørelse.

»Hvis der er hjemmel i loven til det, der er foregået, er det jo fair nok. Men jeg tolker det anderledes, og så må vi se, hvad Forbrugerombudsmanden mener.«