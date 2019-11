De seneste to år er antallet af sommerhuse, der er blevet handlet til et beløb over den oprindelig udbudspris steget med over 50 procent i forhold til de to forgående år - fra blot 373 handler til 586 - og udgør nu omkring fire procent af alle sommerhushandler på landsplan.

Og bare i årets føreste halvdel er antallet af sommerhushandler ifølge nye tal fra Boliga.dk steget med over syv procent i forhold til samme periode sidste år.

De fremadstormende tal markerer en klar tendens på feriemarkedet, forklarer Mikkel Høegh, der er boligøkonom hos Jyske Bank:

- Generelt er det blevet mere populært at tage på sommerhusferie -og de lave renter, gør det billigere at have en feriebolig. Det resulterer i et sommerhusmarkedet, der virkelig rykker på sig og en stigende efterspørgsel. Når der er mange om buddet, så er man i større grad nødt til at overbyde for at komme til.

Til trods for at der er mange købere, der er på markedet efter et feriehus, er de gennemsnitlige salgspriser bare steget med to procent fra første halvår 2018 til 2019.

Et gennemsnitligt sommerhus er således handlet for 16.465 kroner pr. kvadratmeter. Men de mange overbud kan dog betyde, at sommerhuskøberne skal til grave dybere i lommerne, når der skal investeres i fritidskvadratmeterne.

- Når udbuddet har været stort længe, er priserne noget af det, der rykker sig sidst. Men at der er flere ejendomme, der bliver handlet over pris, det er den første indikator på, at priserne kommer til at stige, siger Mikkel Høegh.

Region Hovedstaden løber i forvejen

Der er fremgang at spore på sommerhusmarkedet over hele landet, men som med så meget andet, er der nogle områder, der er mere attraktive for sommerhuskøberne end andre.

- Har man sommerhuse, som er godt placeret i forhold til de store byer. Så har man en attraktiv vare, som kan sælges - og som stiger i værdi. Det er primært dem, der er med til at trække landsgennemsnittet op, siger Mikkel Høegh til Boliga.dk.

- De andre områder kommer typisk efter, når det mest attraktive bliver for svært at komme i nærheden af prismæssigt - og så smitter priserne af på det næst mest attraktive, hvorefter det spreder sig som ringe i vandet.

Region Hovedstaden og Sjælland er de områder i landet, hvor andelen af sommerhuse solgt til overpris er størst.

På Sjælland er det omkring fem procent af handlerne, der er endt med en salgspris højere end den oprindelige udbudspris. Og i hovedstaden lyder andelen på seks procent af de solgte sommerhuse.

Til sammenligning er det i Region Syddanmark og i Region Nordjylland blot to procent af sommerhusene, der er blevet solgt til overpris.

Se Danmarks dyreste sommerhuse her.