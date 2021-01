I årets første måned står det klart, hvor stor en effekt danskernes købelyst i 2020 - særligt af sommerhuse - har haft på det danske boligmarked.

Ikke nok med, at der tikkede handler af rekordmange ferieboliger ind i løbet af året, så endte salgspriserne nemlig også med at være de højeste* i mere end ti år.

Det viser nye tal fra boligmediet Boliga.dk.

I 2020 har danskerne i gennemsnit betalt 17.654 kroner pr. sommerhuskvadratmeter. Hvilket svarer til at et fritidshus på 80 gennemsnitlige kvadratmeter er solgt for lige godt 1,4 millioner kroner. Det er første gang siden 2008, at priserne passerer 17.000 kroner pr. kvadratmeter; Den gang betalte årets købere i gennemsnit 18.796 kroner pr. sommerhuskvadratmeter.

»Sommerhusmarkedet var en af de helt store historier fra boligmarkedet i 2020, og der var på mange måder tale om et ekstremt år, hvor der blev sat en ny handelsrekord. Corona-krisen har uden tvivl fået en del danskere til at fremrykke deres planer for køb af sommerhus og samtidig inspireret andre til at købe,« siger cheføkonom hos Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig til Boliga.dk.

Det rekordfyldte år har efterladt et marked med langt færre sommerhuse på hylderne end før; udbuddet er nemlig faldet hele 46 procent på bare et år:

I januar 2020 kunne danskerne således søge efter deres nye feriebolig mellem 8.483 sommerhuse til salg landet over, hvor der i år blot er 4.660 at vælge mellem for de købelystne boligsøgende.

Den historiske udvikling begrænser sig heller ikke bare til det seneste år - sammenligner man med udbuddet for fem år siden - i januar 2016 - var der nemlig også betydeligt flere sommerhuse at vælge mellem: 11.457.

Vaccinationer kan bremse markedet

Priserne på de sommerhuse, som er udbudt til salg lige nu, ligger også i den høje ende med en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 19.346 kroner – svarende til et prisskilt på knap 1,55 millioner kroner for et sommerhus på 80 kvadratmeter.

Der er altså stadig godt gang i sommerhusmarkedet, men det er formentlig ikke noget, der kan vare ved forklarer Christian Hilligsøe Heinig:

»Det bliver interessant at se, hvordan sommerhusmarkedet reagerer, når vaccinerne forhåbentligt får styr på corona-pandemien i løbet af 2021 - og restriktionerne kan blive løftet. Vores vurdering er umiddelbart, at danskerne vil genoptage tidligere ferievaner og i stor stil søge mod udlandet. Det kan være med til at sætte tempoet ned på sommerhusmarkedet,« siger han til Boliga.dk.

»Det vil dog nok især først gøre sig gældende, når vi ser ind i andet halvår og videre ind i 2022. Her i starten af 2021 er der stadig stor aktivitet på sommerhusmarkedet og pres på udlejningen i ferieåret 2021.«

Generelt forventer Hilligsøe Heinig, at både hus og sommerhuspriserne kommer til at stige på landsplan i løbet af 2021.

*Boliga.dk har opgjort de gennemsnitlige salgskvadratmeterpriser for sommerhuse solgt i alm. frit salg i perioden i 2007-2020. De gennemsnitlige udbudskvadratmeterpriser er trukket d. 01. januar 2021.