Er der en bestemt by, der dukker op på din nethinde, når du tænker på sommerhus og ferie i Danmark?

Visse dele af landet plejer at rime med sommerlandet - men ser man på de seneste års fritidshus-handler, er det ikke kun “de helt store”, der har trukket i feriefolket.

På Sjælland er det således Højby ved Sejerø Bugten, der har haft den største stigning i antallet af fritidshushandler.

Her blev der nemlig solgt 122 sommerhuse sidste år mod 90 året før, hvilket svarer til en stigning på 36 procent. Det viser nye tal fra Boliga.

Også i Gedser og Rødby på Falster og Lolland og i Pandrup ved Jammerbugten blev der sidste år indgået 30 procent flere handler end i 2017.

»Helt generelt går det godt på sommerhusmarkedet - det gjorde det også i 2017 og 2018. Så, hvor markedet lige stiger og falder, kan være præget af tilfældigheder. Men der er dog en tendens til, at vi kigger lidt længere væk fra de større byer, hvor der har været en kraftig fremgang og ud i de billigere områder, hvor der endnu ikke har været helt så meget gang i den endnu,« siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit.

»Sommerhusmarkedet er det bedste, vi har set i 12-13 år - og 2019 bliver også godt. Der er rigtig meget, der bliver ved med at spille: Lave renter, høj jobsikkerhed, store friværdier og en generel ro i økonomien, der gør, at man har råd til en luksusvare som et sommerhus.«

Knap så mange handler

Sommerhusområderne i Harboøre, Farsø, Asnæs og Kalundborg måtte derimod se lidt længere efter køberne.

De fire byer - der fordeler sig fra Vesterhavet, i området omkring Limfjorden og på den sjællandske vestkyst - er således de steder, der oplevede de største fald i antallet af sommerhushandler fra 2017 til 2018.

Ifølge Boligas oplysninger om de seneste års sommerhushandler blev der nemlig indgået mellem 30 og 36 procent færre handler i disse byer.

En af de senere års helt store højdespringere; Tisvildeleje - der traditionelt ligger blandt landets mest eksklusive sommerhusområder - har også oplevet et lille fald. I den attraktive kystby i Nordsjælland blev der således indgået 45 sommerhushandler sidste år mod 54 i 2017. Det svarer til en forskel i antallet af handler på 17 procent.

